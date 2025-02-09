Маск призвал закрыть два известных медиа, филиалы которых есть и в Украине

Американский миллиардер Илон Маск поддержал закрытие медиа-проектов "Голос Америки" (Voice of America) и "Радио Свобода" (Radio Free Europe/Radio Liberty), финансируемых правительством США.

Об этом он написал в своей соцсети Х (бывший Twitter).

Маск сделал репост публикации бывшего директора Национальной разведки США Рика Гренелла, который назвал эти издания "пережитком прошлого" и "наполненными ультралевыми активистами".

"Да, закройте их", – написал миллиардер. По мнению соратника Трампа, эти СМИ "никто не слушает", и они "проедают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".

"Это просто безумные левые радикалы, разговаривающие сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег налогоплательщиков США", – считает Илон Маск.

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"Радио Свобода" и "Голос Америки" – это медиа, которые оплачивают американские налогоплательщики. Это государственные СМИ. Эти СМИ заполнены ультралевыми активистами. Я работал с этими журналистами десятилетиями. Это пережиток прошлого. Нам не нужны государственные медиа", – говорилось в посте Рика Гренелла, который перепостил Маск.

Отметим, что Гренелл является консерватором и сторонником Трампа, известным своими антимиграционными, антиглобалистскими и антилиберальными взглядами.

Ранее Илон Маск назвал USAID преступной организацией.

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