Маск провел тайную встречу с представителем Ирана: о чем говорили

У Трампа отказались от комментариев по этой теме.

Миллиардер и близкий соратник новоизбранного президента США Дональда Трампа Илон Маск провел встречу с послом Ирана ООН Амиром Саидой в Ираване.

Об этом информирует The New York Times.

Сообщается, что бизнесмен провел тайную встречу в Нью-Йорке, которая длилась около часа. Иранские источники сообщили, что на встрече обсуждалась возможность уменьшения напряжения между странами. Иранские представители заявили, что встреча была положительной.

В свою очередь, у Трампа отказались подтверждать или опровергать данную информацию.

"Мы не комментируем сообщения о частных встречах, которые состоялись или не состоялись", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Маск начал раздражать окружение Трампа.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, какое влияние оказывает Маск на формирование администрации Трампа.

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