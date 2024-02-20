Маск сделал новое одиозное заявление о войне в Украине: "Тысячи парней погибли ни за что"

Миллиардер распространил сообщение американского блогера о том, что "Украина проиграла эту войну".

Бизнесмен, миллиардер из США Илон Маск заявил, что Украина еще год назад должна была заключить "мирное соглашение" с Россией, и что с тех пор "тысячи парней погибли ни за что".

Об этом Маск написал в соцсети Х.

Миллиардер поделился в своем аккаунте сообщением американского блогера Wall Street Silver. Последний заявил, что Украина якобы "проиграла эту войну", поэтому пришло время для "мирных переговоров" с РФ.

"Наступило время для прекращения огня и мирных переговоров между Украиной и Россией. Украина проиграла эту войну и ничего этого не изменит. Украине не хватает людей для победы", – говорится в сообщении Wall Street Silver.

Он отметил, что 60 млрд. дол. помощи для Украины от США "не изменят фактов. Россия собирается сохранить Крым и часть востока Украины".

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Маск поддержал мнение этого блогера о переговорах. Он прокомментировал сообщение и заявил, что украинские военные якобы "погибли ни за что".

"Да. Вопрос лишь в том, сколько людей умрет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение нужно было заключать год назад. С тех пор тысячи ребят погибли ни за что, а положение Украины ежедневно слабеет", – написал бизнесмен.

Напомним, ранее в феврале перед голосованием за помощь Украине в Сенате США Маск призвал американцев давить на сенаторов, чтобы те провалили соответствующий законопроект. Бизнесмен аргументировал все тем, что "эти расходы не помогают Украине" и что "Путин ни в коем случае не допустит, чтобы РФ проиграла войну".

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