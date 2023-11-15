Маск сделал скандальное заявление о Зеленском и вспомнил о Залужном (видео)

Миллиардер Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нереалистично оценивает события войны и "давно живет в своей реальности мясника".

Свое скандальное заявление бизнесмен сделал в одной из "комнат" соцсети X. Его запись распространяют пользователи Сети.

Маск утверждает, что Зеленский якобы ведет себя как "мясник". А о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном миллиардер сказал, что тот "ценит жизнь своих людей".

"Я считаю, что Залужный безусловно ценит жизнь своего народа. И трезво смотрит на происходящее на самом деле. Зеленский давно живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности", – сказал Маск.

Заметим, что общий контекст разговора, участником которого был бизнесмен, неизвестен. Однако его слова очень похожи на предидущие заявления о войне России против Украины.

Маск назвал Зеленского "мясником" и оторванным от реальности

Напомним, ранее в этом же месяце Маск посоветовал Зеленскому отказаться от контрнаступления и согласиться на мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

А в октябре миллиардер призвал к "прекращению огня" и назвал войну в Украине "безнадежной ситуацией".

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