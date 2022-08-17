Маск сделал заявление касательно своего уведомления о покупке "Манчестер Юнайтед"

Американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал свое заявление о якобы покупке английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Маск опроверг информацию о том, что он планирует приобрести английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

Об этом говорится в Twitter американского миллиардера.

"Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никаких спортивных команд", - ответил Маск в комментариях на своей странице в Twitter на вопрос о том, серьезно ли он сделал соответствующее заявление.

Напомним, соответствующее заявление по поводу приобретения футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Маск сделал в Twitter.

"Я покупаю "Манчестер Юнайтед", - отметил миллиардер. Других подробностей о соглашении и своих планах он не сообщил".

Ранее Илон Маск показал подросшего сына от известной певицы.

Читайте также: