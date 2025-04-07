Маск сделал заявление о войне в Украине: что он сказал

Илон Маск и Дональд Трамп / © Associated Press

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Американский изобретатель, предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал план президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа окончить войну России против Украины.

Об этом пишет Il Messaggero.

Основатель компании SpaceX сказал, что не уважает «поощряющих войну». По его словам, прямо сейчас в этой войне многие погибают «без всякого плана», а это жестоко, бесчеловечно и бессмысленно.

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«Президент Трамп прав: пора остановить эту бойню. Нас должны беспокоить люди, погибающие в окопах в Украине и России: они вынуждены убивать друг друга, не зная почему и как долго. Пора сказать „достаточно“, — подчеркнул Маск.

Позиция Маска относительно войны претерпела значительные изменения

Как известно, позиция миллиардера претерпела значительные изменения с начала полномасштабной войны. Сначала Маск активно поддерживал Украину, предоставляя доступ к спутниковой связи Starlink для обеспечения связи на фронте, однако впоследствии его риторика стала противоречивой.

В марте Маск заявил, что система Starlink является «костяком украинской армии» и что «весь украинский фронт упадет», если он ее отключит. Он также высказал мнение о необходимости немедленного прекращения боевых действий, утверждая, что «тысячи парней умирают ни за что», а «украинская позиция ослабевает с каждым днем».

Напомним, президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска в «определенный момент» прекратит свое существование.