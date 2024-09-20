Маск сделал заявление об убийстве Байдена и Харрис: за него взялась спецслужба

Секретная служба США начала проверку бизнесмена Илона Маска после его "шутливого" сообщения о возможных покушениях на президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

Об этом сообщает Bloomberg.

Маск в социальной сети X написал: "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу". Позже он удалил свое сообщение после многочисленных призывов. Миллиардер также заявил, что это была шутка, но ее никто не понял.

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"Никто даже не пытался это сделать, вот что я хочу сказать, и никто не будет... Оказывается, шутки гораздо менее забавны, если люди не знают контекста, а подача является обычным текстом", – написал бизнесмен.

В ответ на запрос Bloomberg Секретная служба США подтвердила, что проводит проверку, представляет ли Маск угрозу для американских чиновников, в частности Байдена и Харрис.

По словам представителей службы, записи о твите Маска были собраны в правоохранительных целях, но это не разглашается, чтобы не препятствовать расследованию.

Журналисты отметили, что угроза президенту или вице-президенту США является уголовным преступлением. За это грозит немалый штраф или пять лет заключения.

"Агентству известно о публикации Илона Маска в социальных сетях. Как правило, мы не комментируем вопросы, касающиеся разведывательной работы с целью защиты. Однако мы можем сказать, что Секретная служба расследует все угрозы, связанные с людьми, находящимися под нашей защитой", – сказал спикер Секретной службы Нейт Герринг.

К слову, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал причиной недавней попытки покушения на себя "риторику" Байдена и Харрис.

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