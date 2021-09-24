Маск снова стал холостяком: выдержал три года супружеской жизни

Маск снова стал холостяком: выдержал три года супружеской жизни

С бывшей женой знаменитый изобретатель, бизнесмен и миллиардер остался в хороших отношениях.

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разошелся с певицей Граймс (Grimes), которая в прошлом году родила ему сына. Пара выдержала три года супружеской жизни. О причинах разрыва не сообщается.

Об этом говорится 24 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Маск отметил, что с Граймс он остался в хороших отношениях и планирует вместе с бывшей женой воспитывать своего годовалого сына с неординарным именем — Экс Эш Эй Твелв.

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Друзья Маска рассказывают, что предпринимателю-изобретателю катастрофически не везет в отношениях. Несколько раз он даже просил с кем-то его познакомить.

Официально Маск был женат трижды, причем дважды - с одной и той же женщиной. Также он имел несколько романов, которые не закончились свадьбой. От первого брака миллиардер имеет пятерых детей.

Новости мира: Маск снова холостяк - изобретатель разошелся с певицей Граймз

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