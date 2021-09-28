Маск снова возглавил список самых богатых людей мира: в рейтинге Forbes — 8 украинцев

Маск снова возглавил список самых богатых людей мира: в рейтинге Forbes — 8 украинцев

На втором месте — основатель Amazon Джефф Безос, на третьем — глава группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.

Глава компании Tesla и SpacеХ Маск снова возглавил рейтинг самых богатых людей мира. У него — 203,4 млрд долларов.

Об этом сообщает Forbes.

С 27 сентября активы Маска увеличилась на 3,8 миллиарда долларов, впервые превысив отметку в 200 млрд. Таким образом, Маск стал третьим человеком в истории после основателя Amazon Джеффа Безоса и главы группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, чье состояние превысило 200 млрд долларов.

На втором и третьем местах — упоминавшиеся Безос и Арно. Сейчас их состояние несколько меньше, чем 200 млрд.

На четвертой позиции — соучредитель Microsoft Билл Гейтс ($ 31 млрд), пятую строчку занял основатель Facebook Марк Цукерберг ($ 126,4 млрд).

В списке самых богатых людей планеты попали восемь украинский. это:

Ринат Ахметов — 373 место ($ 7,3 млрд). Виктор Пинчук — 1366 место ($ 2,5 млрд). Константин Жеваго — 1516 место ($ 2,2 млрд). Игорь Коломойский — 1813 место ($ 1,8 млрд). Геннадий Боголюбов — 1890 место ($ 1,7 млрд). Петр Порошенко — 1975 место ($ 1,6 млрд). Вадим Новинский — 2178 место ($ 1,4 млрд). Влад Яценко — 2484 место ($ 1,1 млрд).

Напомним, что американское издание Bloomberg обнародовало новый рейтинг самых богатых в мире семей. Для этого эксперты оценили совокупное состояние нескольких поколений одной семьи.

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