Маск снял свое обвинение Трампа в причастности к педофилии

Президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск, который начал «войну» в соцсетях с президентом США Дональдом Трампом, больше не обвиняет американского лидера в причастности к педофилии.

Бизнесмен и бывший чиновник Белого дома удалил из сети Х свое сообщение о том, что Трамп фигурирует в так называемых «файлах Эпштейна».

«Пришло время сбросить действительно большую бомбу. Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, почему они не были обнародованы», — написал Маск в четверг, 5 июня.

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По состоянию на субботу, 7 июня, этого сообщения больше не существует.

Известно, что американского бизнесмена Джеффри Эпштейна судили за торговлю детьми. По данным следствия, он оказывал услуги известным бизнесменам и политикам, поставляя им девушек, некоторые из которых были несовершеннолетними.

Таким образом Илон Маск в своем сообщении фактически обвинил Дональда Трампа в причастности к педофилии.

В 2019 году Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере. С тех пор в США требовали опубликовать его документы, где были списки клиентов.

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Дональд Трамп обещал ознакомить общественность с «файлами Эпштейна» после своего избрания президентом, но до сих пор обнародованы только старые документы, где скрыта большая часть данных.

Почему поссорились Маск и Трамп

Сообщение Илона Маска появилось после того, как Дональд Трамп назвал его сумасшедшим на фоне скандального спора вокруг проекта закона о налогах и пригрозил отменить государственные субсидии и заказы для компаний, которыми владеет Маск — Tesla и SpaseX.

Маск, который был одним из главных финансовых спонсоров избирательной кампании Трампа, напомнил ему о своей помощи в победе на выборах и назвал «неблагодарным».

Вчера, 6 июня, стало известно, что Дональд Трамп отказывается встречаться и разговаривать с «сумасшедшим» Маском и даже хочет избавиться от Tesla, который он купил у своего недавнего соратника, чтобы поддержать его бизнес.

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Напомним, в России заявили, что Москва готова предоставить политическое убежище американскому миллиардеру Илону Маскуна фоне его публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом.