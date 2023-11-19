Маск угрожает "термоядерным иском" из-за бойкота компаниями его соцсети X

Бизнесмен обвиняет в "мошеннической атаке" на его соцсеть.

Илон Маск заявил, что подаст "термоядерный иск" против некоммерческой организации Media Matters и других, поскольку компании, включая Disney, Apple и IBM отказались от сотрудничества с соцсетью X на фоне антисемитского скандала.

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Об этом информирует Politico.

Media Matters, американская группа, называющая себя "прогрессивным исследовательским и информационным центром", отслеживающим "медиа на наличие дезинформации", в начале этой недели опубликовала исследование, показывающее, что X размещал рекламу рядом с пронацистскими публикациями.

Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино утверждала, что бренды теперь защищены от риска находиться рядом с потенциально токсичным содержимым на платформе.

"Второй суд открывается в понедельник", — написал Маск в своем посту на X. "X Corp подаст термоядерный иск против Media Matters и всех тех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию", — сказал он.

Маск также опубликовал заявление с заголовком "Поддержите X, чтобы защитить свободу слова", и добавил, что Media Matters "полностью искажает реальность в соцсети X".

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск поддержал антисемитский пост в социальной сети X (ранее известной как Twitter), в котором члены еврейской общины обвиняются в пропаганде "диалектической ненависти" против белых людей.

Кроме того, мы ранее информировали, что компания Apple полностью прекращает работу с соцсетью X из-за скандального заявления "Маска".

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