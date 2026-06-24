Маск уже не триллионер: сколько теперь имеет самый богатый человек мира

Илон Маск / © Getty Images

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Илон Маск потерял статус триллионера после резкого падения акций Tesla и SpaceX во время глобальной распродажи на фондовых рынках. Сейчас состояние самого богатого человека мира теперь оценивается в 957 млрд долларов.

Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.

В начале июня Маск стал триллионером после исторического IPO SpaceX, в результате которого оценка ракетной компании превысила 2 трлн долларов. Акции SpaceX несколько дней росли, поскольку инвесторы активно вкладывались в компанию с амбициозными планами – от космических дата-центров до полетов на Марс.

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Однако на этой неделе акции SpaceX резко подешевели. Во вторник они закрылись на уровне около 156 долларов за акцию. Это более чем на 30% ниже внутридневного пика в 225 долларов, зафиксированного 16 июня.

В то же время бумаги компании все еще торгуются выше стартовой цены IPO — 150 долларов за акцию.

Падение SpaceX произошло на фоне более широкого давления на технологический сектор. Инвесторы опасаются возможной "пузырьки" на рынке искусственного интеллекта, а также реагируют на ожидания более высоких процентных ставок.

Некоторые аналитики подвергают сомнению сверхвысокую оценку SpaceX и реалистичность ее долгосрочных планов. Дополнительным испытанием компании может стать завершение периода блокировки, когда ранние инвесторы и акционеры смогут продавать свои доли.

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В документах SpaceX перед IPO отмечалось, что в 2025 году компания понесла 4,9 млрд долларов убытков. В то же время, ее убыточный сегмент, связанный с искусственным интеллектом, потратил 12,7 млрд долларов на капитальные расходы.

Несмотря на падение, SpaceX остается самым ценным активом "Маска". По оценке Bloomberg, его доля в компании по состоянию на вторник стоила 744 млрд. долларов и составляла почти 80% его состояния.

Доля Маска в Tesla, оцениваемая в 158 млрд долларов, также пострадала от распродажи.

В то же время, рыночные колебания могут быстро изменить ситуацию. Если акции SpaceX возобновятся, состояние Маска снова может возрасти.

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Даже после потери статуса триллионера Маск остается значительно богаче ближайшего конкурента — соучредителя Google Ларри Пейджа. Разница между их состоянием составляет примерно 660 млрд долларов.

Мы ранее информировали, что Илон Маск назвал себя последней линией обороны человечества против агрессивного ИИ, выступая в суде.

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