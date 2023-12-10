Маск вступился за пророссийского блоггера, арестованного СБУ, и требует пояснений от Зеленского

Американский миллиардер Илон Маск требует пояснений от Владимира Зеленского, почему в Украине задержали пророссийского блоггера.

Свой комментарий бизнесмен оставил под сообщением скандального телеведущего Такера Карлсона.

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На странице X Карлсон обвинил украинские власти, в частности Владимира Зеленского, в "незаконном" задержании и "пытках" американца Гонсало Лиры. По словам американского пропагандиста, блоггера якобы задержали из-за "критики" президента Украины.

Под это сообщение подверглись критике президента Джо Байдена, которые являются сторонниками России, в том числе американский миллиардер Илон Маск. Он написал: " Гражданин США сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили более 100 миллиардов долларов? Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то здесь у нас серьезная проблема". Кроме того, бизнесмен метнулся в комментарии Зеленского и призвал к объяснениям.

Что известно о задержании СБУ блоггера

В мае 2023 года СБУ сообщила о задержании иностранного блоггера, который отрицал преступления российских окупантов и оскорблял украинских защитников. Служба безопасности собрала доказательную базу для иностранного блоггера.

"У Фигуранта гражданство одной из стран Латинской Америки, но уже несколько лет проживает в Харькове. После начала полномасштабного вторжения блоггер одним из первых поддержал российских захватчиков и героизировал их военные преступления. Также он занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и Сил обороны нашего государства", – установили спецслужбы.

По данным СБУ, весной прошлого года он лично снимал провокативные видео, в которых пытался фиксировать лицо украинских защитников и оскорблял их. Свои "стримы" публиковал на двух собственных каналах в Ютубе и Телеграммах с общей аудиторией почти 300 тыс. подписчиков. Кроме того, в своих комментариях он отрицал факты российских ракетных ударов по украинским городам и массовым убийствам рашистами мирных людей.

Блогера подозревают в изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование.

Напомним, Илон Маск занял пророссийскую позицию в войне Путина против Украины. Последнее из его заявление направлено на президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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