Маск выложил возмутительный мем о Зеленском с помощью Украине и нарвался на критику (фото)

Украинцы раскритиковали Маска за скандальное сообщение, в частности, поинтересовавшись, не создал ли бизнесмен этот мем во время дружеского разговора с Путиным по телефону.

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал циничный мем о президенте Украины Владимире Зеленском и о помощи государству во время войны.

Об этом свидетельствует сообщение бизнесмена в соцсети X.

Так, Маск выложил в своем аккаунте старый мем с Зеленским, добавив на изображение циничную подпись: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов".

Сообщение Илона Маска с мемом о Владимире Зеленском и помощи Украине/Скриншот

Реакция Сети на сообщение Маска

За скандальное сообщение Маска в Сети раскритиковали украинцы. Пользователи начали также публиковать мемы о самом миллиардере в ответ.

"Илон, ты написал этот мэм во время дружеского разговора с Путиным по телефону?" – поинтересовался украинский комик Василий Байдак.

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"Итак, ты купил социальную сеть, чтобы издеваться над людьми, которые умирают из-за любви к свободе. Визионер", – прокомментировал еще один украинский комик Антон Тимошенко.

"Переговоры с Путиным плохо влияют на Маска. Как говорят украинцы: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Мы знаем кто такой Путин. Теперь мы знаем кто такой Маск", — отметил украинский журналист, публицист Сергей Руденко.

"Когда вы поддерживаете военные преступления, преступления против человечества и геноцид", – прокомментировал украинский активист, волонтер Сергей Стерненко, добавив фото с Маском.

Сообщение Сергея Стерненко об Илоне Маске/Скриншот

Карикатура с Илоном Маском/Изображение из соцсетей

"Очень хорошо, Илон! Покажи миру, какой ты на самом деле бессердечный жалкий человечек", – написал пользователь соцсети X с именем Borg Fella и добавил карикатуру с миллиардером.

Мем об Илоне Маске/Фото: Borg Fella

Мем об Илоне Маске в российской военной форме / Изображение из соцсетей

"Поддержка Украины – это лучшая инвестиция в национальную безопасность, которую мы когда-либо делали", – отреагировал старший советник Конгресса США Пол Массаро.

Мем о Владимире Путине в ответ на сообщение Илона Маска/Изображение из соцсетей

"Он борется с Россией, а ты даже не решился драться с Цукербергом, а все равно издеваешься над ним", — написал Х-пользователь.

Напомним, в сентябре из фрагмента биографической книги о миллиардере авторства Уолтера Айзексона стало известно, что в 2022 году Маск приказал отключить Starlink вблизи Крыма, чтобы сорвать атаку Украины на Черноморский флот РФ.

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