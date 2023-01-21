Маск высказался об ударах по оккупантам в Крыму: "Я супер проукраинский, но"

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск предостерег США от помощи Украине в нанесении ударов по оккупантам в Крыму, заявив об опасности.

Об этом он написал в Twitter.

"Я супер проукраинский, но безжалостная эскалация очень рискована для Украины и мира", – говорится в коротком заявлении Маска.

Так он отреагировал на статью The New York Times, в которой издание информировало, что администрация президента США Джо Байдена настроена помочь Украине атаковать цели российских оккупантов в Крыму, несмотря на риск эскалации конфликта. В администрации погасли опасения, что Кремль ответит применением тактического ядерного оружия.

Напомним, что Маск не единожды отмечался скандальными заявлениями о войне РФ против Украины. К примеру, он предлагал свою версию мира между Украиной и РФ, что фактически означало бы капитуляцию Киева.

Миллиардер также предлагал провести "повторное голосование" на оккупированных территориях Крыма и Донбасса относительно того, "являются ли они частью России или Украины".

Кроме того, компания Маска SpaceX отказывалась от своего обязательства оплачивать работу Starlink в Украине. Возник скандал, который иссяк с тем, что бизнесмен заверил в неотключении терминалов Starlink в Украине.

Как крымчане переживали вторжение россиян до сих пор переживают постоянные репрессии

Читайте также: