Маск запустит в производство гуманоидов, которые будут медленные и слабые на случай восстания против людей

Маск запустит в производство гуманоидов, которые будут медленные и слабые на случай восстания против людей

Сколько будет стоить робот? Маск пока не сказал

Маск анонсировал новый проект своей компании. Уже в следующем году "Тесла" выпустит на рынок робота-гуманоида.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Его рост составит метр и 72 сантиметра, а вес — 57 килограммов. Он подобен человеку, но вместо лица будет экран. Робот сможет самостоятельно ходить за покупками, поднимать предметы и с помощью искусственного интеллекта взаимодействовать с автомобилем «Тесла».

Сколько будет стоить робот? Маск пока не сказал, и пошутил — если, мол, это изобретение когда-то решит восстать против человека, его заранее сделают слабее, чтобы владелец при необходимости мог убежать.

«Мы настроим его так, чтобы физически вы могли убежать от него, и скорее всего, преодолеть его. Надеюсь, этого никогда не случится, но кто знает. Поэтому по крайней мере это будет каких-то 5 миль в час. Если вы можете бежать быстрее — все будет хорошо», — заверил Маск.

Новости мира: в следующем году "Тесла" выпустит на рынок робота-гуманоида

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