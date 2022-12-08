Маск заставляет работников Twitter жить на работе: конференц-залы уже превратились в спальни

Новоиспеченный владелец социальной платформы Twitter Илон Маск устроил спальные места для своих сотрудников, работающих сверхурочно.

Об этом сообщает BBC.

Агентство получило фотографии офисных помещений, которые Маск переоборудовал под спальни. Так, на одном из фото видна комната с двуспальной кроватью, шкафом и тапочками.

Бывшие работники компании говорят, что и сам Маск не раз оставался ночевать в компании после ее покупки. Сам миллиардер также подтверждал эту информацию в своем Твиттере. Он заявил, что будет оставаться в компании, пока не исправит ситуацию с организацией. Однако потом Маск этот твит удалил.

Теперь ситуацией заинтересовались власти Сан-Франциско. Департамент строительной инспекции Сан-Франциско проверяет компанию на вероятное нарушение строительных норм.

Также читайте Twitter может быть запрещен в Европейском Союзе: Маск получил предупреждение

"Мы должны убедиться, что здание используется по назначению", — заявил представитель Департамента строительной инспекции города.

В свою очередь, Маск отбросил эти обвинения, мол, власти города безосновательно набросились на компанию за предоставление кроватей "уставшим работникам".

Отмечается, что в прошлом месяце Илон Маск направил электронные письма всем сотрудникам Twitter с требованием работать в высокоинтенсивном режиме, "чтобы добиться успеха".

Сенатор штата Калифорния Скотт Винер также прокомментировал ситуацию со сверхурочной работой в Twitter: "Теперь он (Маск – ред.) заставляет их (работников – ред.) спать в самом Twitter. Понятно, что он на самом деле не заботится о людях, которые на него работают".

Напомним, в марте 2022 года Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter. Теперь он считается самым крупным внешним акционером компании. После покупки соцсети Маск начал массовые сокращения. Так, за один день миллиардер уволил около 3700 из 7500 сотрудников социальной сети.

Впоследствии основатель Twitter Джек Дорси попросил прощения у работников и пользователей за ситуацию, которая сейчас происходит в компании после покупки ее Илоном Маском.

Пока известно, что Маск планирует новую волну увольнений в Twitter. Ближайшие увольнения коснутся сотрудников отдела продаж и партнерств.

Тем временем известные бренды массово отказываются от рекламы в Twitter из-за выходок Илона Маска. Менее чем через месяц он потерял половину из 100 крупнейших рекламодателей Twitter.

Читайте также: