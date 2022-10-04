Маск заверил Зеленского, что он все еще поддерживает Украину, но есть нюанс

Американский бизнесмен Илон Маск после скандального предложения по условиям установления мира между Украиной и РФ заявил, что он все еще на стороне нашей страны.

В понедельник, 3 октября, американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о способе достижения мира между Украиной и Россией. Даже президент Украины Владимир Зеленский после его предложения поставил в Twitter свое шутливое голосование, предложив выбрать, какой Илон Маск нравится больше — поддерживающий Украину или поддерживающий страну-агрессора.

Американский бизнесмен в ответном твите заверил, что все еще остается на стороне Украины и попытался объяснить, что именно его смущает.

"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру", — написал Илон Маск.

И еще очень сильна помощь Украине, но им принадлежит, что массивный эмоциональность битвы должен быть большой средой в Украине и возможно в мире. — Elon Musk (@elonmusk) 3 октября 2022

Как известно, сразу после военного вторжения РФ в Украину Илон Маск заявил, что обеспечит Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету. Своего обещания он сдержал.

Впоследствии он потролил в Twitter главу российской Чечни Рамзана Кадырова, заявив, что готов избить президента России Владимира Путина даже одной левой.

Однако, после предложения достичь мира с Россией, проведя еще одни референдумы на оккупированных территориях и согласиться с "российским Крымом" Илон Маск подвергся сокрушительной критике. Украинские пользователи соцсетей отреагировали на заявления Маска мемами и ироническими сообщениями.

Читайте также: