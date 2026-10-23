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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Маск заявил, что украинские элиты обогатились за счёт помощи США: куда, по его версии, ушли деньги

Самый богатый человек в мире Илон Маск заявил о «колоссальной разнице» между украинскими элитами и рядовыми гражданами Украины.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
2 комментария
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Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск / © Associated Press

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинские элиты якобы «очень обогатились» благодаря сотням миллиардов долларов американской помощи, в то время как простые украинцы вынуждены воевать на фронте. Он также, не приводя доказательств, предположил, что часть средств американских налогоплательщиков могла использоваться для финансирования политических кампаний в США.

Об этом Маск написал в социальной сети X.

По его словам, между украинскими элитами и рядовыми гражданами существует «колоссальная разница в мотивации». Миллиардер утверждает, что первые якобы получили значительную финансовую выгоду от американской помощи, тогда как «обычных» украинцев мобилизуют для участия в боевых действиях.

Кроме того, Маск высказал предположение о возможном использовании части американских средств для оказания влияния на внутреннюю политику США. Он заявил, что деньги якобы возвращаются в Америку через многочисленные «схемы отмывания» и направляются на финансирование политических кампаний.

«Именно поэтому вы видите, что некоторых политиков Украина волнует больше, чем Америка!» — написал Маск.

В то же время миллиардер не привёл доказательств в подтверждение своих обвинений в обогащении украинских элит за счёт помощи США или использовании этих средств для финансирования американских политических кампаний.

В своём посте он также не назвал конкретных лиц, схем или политических кампаний, которые якобы получали эти деньги.

Заявления Маска прозвучали на фоне значительного роста его личного состояния. В 2022 году его состояние оценивалось в сотни миллиардов долларов, а в 2026 году его стоимость превысила отметку в один триллион долларов.

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск уже потратил около 366 млн долларов на политические кампании в преддверии промежуточных выборов в США в 2026 году. Значительную часть средств миллиардер перечислил организациям, поддерживающим республиканцев.

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Комментарии (2)
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urp7380
23:19, 2026.10.23
НАБУ в конце концов надеемся всех обозначит
urp7380
23:18, 2026.10.23
Илон Маск прав на 100% нужно убирать эту зеленую нечисть и передавать власть парламенту для подписания мира
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