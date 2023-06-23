Маск зовет Цукерберга на поединок в клетке: что ответил владелец Meta

Илон Маск заявил, что готов сразиться в клетке со своим конкурентом в мире технологий — Марком Цукербергом.

Об этом пишет Business Insider.

Во вторник, 20 июня, Илон Маск ответил в Twitter на слухи о том, что Meta Цукерберг в скором времени может запустить конкурента Twitter под названием Threads. Маск написал, что запуск такой платформы в конце концов поставит Землю "исключительно под контроль Цука без других вариантов".

Один пользователь Twitter ответил на твит Маска и написал: "Лучше будьте осторожны, Илон Маск, я слышал, что сейчас он (Цукерберг — ред.) занимается джиу-джитсу". В свою очередь, Маск заявил: "Я готов к поединку в клетке, если он готов, лол".

В то же время в проделки сына вмешалась мать Маска — Мэй Маск. Она запретила ему биться с Марком Цукербергом. Мэй Маск написала несколько ответов к твитам об обсуждении поединка.

Илон Маск с матерью Мэй Маск / Фото: Associated Press

"Без шуток. Сражайтесь только словами. В креслах. 4 фута друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее», — говорится в ее первой реакции на ситуацию. Впоследствии она написала, что отменила бой.

Марк Цукерберг / Фото: Associated Press

Зато Цукерберг не обошел вниманием такую "шутку" оппонента. Он опубликовал в Instagram Stories скриншот твита Маска, где тот зовет его на ринг, и подписал: "Пришли мне место". На что Маск ответил: "Vegas Octagon". Это клетка для боев от UFC в Лас-Вегасе.

Противостояние Маска и Цукерберга

Илон Маск и Маск Цукерберг в прошлом уже обменивались резкими словами о своих технологических королевствах. Так, в 2016 году Цукерберг заявил, что "глубоко разочарован" SpaceX после того, как одна из ракет компании уничтожила спутник Facebook.

В феврале 2020 года Маск попросил людей удалить Facebook, потому что он "отстойный". А в мае Маск снова обострил давний спор, заявив, что считает Цукерберга "чрезвычайно заангажированным" и что WhatsApp "нельзя доверять".

Со своей стороны Цукерберг время от времени отзывался о Маске добрым словом. В июне он похвалил Маска за то, что тот сделал Twitter более "строгим" на фоне стремления самого Цукерберга упростить структуру управления Meta.

Маск вызвал на бой не только Цукерберга

В марте 2022 года Маск вызвал российского диктатора Владимира Путина на "поединок" за Украину. Тогда вызов Маска российскому президенту высмеяли сторонник Путина лидер Чечни Рамзан Кадыров и руководитель космической отрасли РФ Дмитрий Рогозин.

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