Маска обязали сохранить документы об ограничении Starlink для ВСУ: сенаторы начнут расследование

Илон Маск / © Associated Press

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Сенаторы-демократы США требуют от миллиардера Илона Маска и компании SpaceX сохранить все документы, связанные с ограничениями спутниковых сервисов Starlink и Starshield для Украины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

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Как отмечает издание, соответствующее требование изложили в письме Маска сенаторы Жанна Шахин и Крис Кунс. Они настаивают на сохранении всех материалов и записей, касающихся решений SpaceX по ограничению использования Украиной спутниковых услуг.

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В письме говорится о перебоях, которые продолжались с 13 по 24 октября, а также об инциденте 12 ноября. Законодатели считают, что такие ограничения могли отрицательно повлиять на способность украинских военных выполнять боевые задания.

"Ограничения, введенные в октябре и ноябре, порождают тревожную вероятность того, что эти уязвимости сохранятся даже в системах, на которые возлагается правительство США", - подчеркнули сенаторы.

Отдельная обеспокоенность у них вызвала непрозрачность принятия решений. Шахин и Кунс попросили Маска объяснить, согласовывали ли введение ограничений представители других структур или должностные лица за пределами SpaceX.

Законодатели требуют предоставить значительный массив корпоративной документации, начиная с 1 сентября. Речь идет, в частности, о переписке по использованию Starlink и Starshield в Украине, а также коммуникации между самим Маском, руководством SpaceX, Белым домом и Пентагоном.

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Ответить на вопросы сенаторов и выполнить требования по сохранению документов у бизнесмена до 30 ноября.

WSJ также напоминает, что в октябре Маск уже отдавал распоряжение замедлить работу Starlink. Затем президент США Дональд Трамп позвонил предпринимателю и попросил его отменить это решение.

Кроме того, издание сообщает, что в январе, после перехода контроля над Конгрессом к демократам, они планируют начать ряд расследований по политике администрации Трампа в отношении Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные вновь сталкиваются с системными ограничениями работы спутниковой системы Starshield, используемой для разведки и перехвата российских дронов .

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Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что четких объяснений от американской стороны по ограничениям Starshield до сих пор нет .

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