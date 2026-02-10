Маски сброшены: Лавров размечтался довести "исконно русские" земли в "родную гавань"

Лавров назвал условия капитуляции Украины / © Associated Press

Министр иностранных дел страны-агрессорки РФ Сергей Лавров поставил окончательную точку относительно того, как Кремль действительно относится к переговорам. Он цинично заявил, что Москва якобы «доведет до конца» процесс возвращения «исконно русских земель в родную гавань».

Заявление Лаврова публикуют русские пропагандистские СМИ.

Он сказал, что жители оккупированных Россией территорий якобы «выразили свою волю на референдуме», забыв указать, что эти псевдо «волеизъявления» происходили под дулом автоматов, а мнение населения оккупанты никого не спрашивали и спрашивать никогда не будут.

«Мы доведем до конца процесс возвращения этих „исконно русских“ земель в родную гавань в полном соответствии с надеждами этих людей», — нагло заявил Лавров.

Также министр РФ в который раз упомянул о правах русскоязычных и русской церкви УПЦ МП.

«Языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины», — назвал он ультиматум Кремля украинцам.

