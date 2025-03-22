Маскировался под дипломата ООН и обругал экипаж: авиакомпания подала иск против пассажира

Авиакомпания Ryanair заявила о "нулевой терпимости" к наглецам и хамам, которые срывают вылет рейсов.

Авиакомпания Ryanair возбудила уголовное дело против пассажира, который выдавал себя за "дипломата ООН" и оскорблял бортпроводников.

Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в январе этого года в самолете авиакомпании Ryanair, который должен был вылететь с Канарских островов в Испанию. Во время посадки один из пассажиров представился дипломатом ООН с "дипломатическим иммунитетом", который якобы дает ему право занять любое место, независимо от того, что указано в его посадочном талоне.

Когда бортпроводники попросили пассажира показать посадочный талон, он стал оскорблять их и отказался покинуть занятое место. Поскольку экипажу не удалось уладить инцидент по-хорошему, полиции пришлось силой высадить "дипломата" из самолета.

В результате вылет рейса был задержан на 40 минут. В авиакомпании назвали поведение нарушителя порядка "непростительным", что привело к "лишним неудобствам" для 137 пассажиров на борту.

Спустя чуть более двух месяцев после инцидента авиакомпания сообщила, что инициировала частное уголовное преследование через испанские суды против пассажира, сорвавшего график вылета рейса. В Ryanair заявили, что "придерживается строгой политики нулевой терпимости к неправомерному поведению пассажиров", а возбуждение уголовного дела – это часть масштабной кампании, цель которой пресечь подобные инциденты в дальнейшем.

"Неприемлемо, что пассажиры, многие из которых находятся в отпуске с семьей, терпят неоправданную задержку из-за недисциплинированного поведения одного пассажира. Но, к сожалению, именно так и произошло с пассажирами рейса из Лансароте в Сантьяго в январе, когда недисциплинированный пассажир спровоцировал задержку вылета из-за своего неподобающего поведения", – заявил представитель авиакомпании.

За такое нарушение правопорядка суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 месяцев или штраф в размере от 6 до 18 месячных окладов.

Напомним, в пражском аэропорту вылет самолета задержали из-за вибратора. Секс-игрушка вызвала спецоперацию с саперами и кинологами.

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