Маску готовят большие неприятности: в США взялись за скандальную историю из Starlink

Илон Маск / © Associated Press

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После победы на промежуточных выборах в Конгресс США демократы готовят масштабные расследования решений администрации Дональда Трампа. Особое внимание планируется уделить действиям Илона Маска по ограничению работы спутниковой системы Starshield в Украине, а также соглашению, связанному с российским дизельным топливом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на помощника сенатора-демократа.

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По информации издания, Комитет Сената США по международным отношениям уже приступил к подготовке к предстоящим проверкам. В частности, частным компаниям и государственным учреждениям направили письма с требованием сохранить документы и записи, которые могут потребоваться для расследований.

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Ожидается, что демократы смогут активизировать проверки после перехода контроля над Конгрессом в новый состав в январе 2027 года.

Что хотят расследовать демократы

По данным CNN, Илону Маску направили запрос об ограничении работы системы Starshield на территории Украины.

Аналогичные требования о сохранности документов получили порты, банки и частные компании, причастные к соглашению с российским дизельным топливом.

Собеседник отметил, что такие письма являются стандартной парламентской процедурой. Их отправка не означает, что адресатов уже обвиняют в противоправных действиях.

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В то же время, в Комитете Сената по международным отношениям ожидаются кадровые изменения. Сенатор-демократ Джин Шахин завершает политическую карьеру, а ее преемником в должности главы комитета, по информации CNN, может стать Крис Кунс.

Демократы обвинили Трампа в масштабных убытках для США

Сенатор-демократ Анджела Олсбрукс заявила CNN, что новому большинству придется потратить немало времени на исправление последствий политики действующей администрации.

«Мы полны решимости, но важно понимать, что мы унаследовали от республиканцев, контролировавших Палату представителей, Сенат и Белый дом», — подчеркнула она.

Олсбрукс также подвергла резкой критике действия американского президента, обвинив его в нанесении ущерба международной репутации и экономике США.

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«Он причинил вред всему — от нашей репутации до экономики. Он причинил огромный ущерб», — заявила сенатор.

Ограничение Starlink в Украине: что известно

Напомним, ранее из-за ограничения скорости Starshield возникли проблемы с работой украинских военных систем. В частности, эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов предупреждал о трудностях с убытком реактивных «Шахедов». По данным The Wall Street Journal, решение об ограничении лично принял Илон Маск.

Впоследствии Дональд Трамп, как сообщали СМИ, попросил Маска восстановить связь. 24 октября Владимир Зеленский подтвердил возвращение Starlink и Starshield к предыдущим скоростям работы.

Сам Маск объяснил ограничение тем, что Starlink, по его мнению, должен оставаться гражданской системой и не использоваться для наступательных ударов, поскольку это может создать угрозу спутникам.

Поражение республиканцев в США: какие последствия для Трампа

Напомним, после поражения республиканцев на выборах в Конгресс США Трамп начал искать виновных. По данным CBS News, ответственность может возложить на министра обороны Пита Гегсета, ведь часть советников президента связывает неудачу партии с войной против Ирана.

В то же время The New York Times отмечает, что Трамп собственными решениями взорвал позиции республиканцев, хотя еще год назад имел благоприятные политические условия.

По оценке немецкого издания Stern, потеря контроля над Конгрессом может существенно ограничить возможности американского президента за последние два года его каденции.

Кроме того, Дональд Трамп может столкнуться с третьей процедурой импичмента. Демократы смогут инициировать импичмент в Палате представителей, однако для устранения президента понадобятся голоса двух третей Сената.

Сам Трамп заявил, что не боится такого сценария. Ранее ему уже дважды объявляли импичмент в 2019 и 2021 годах, но оба раза Сенат его оправдал.

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