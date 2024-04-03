"Масонская ложа" по-русски: что известно о секте, в которую может входить Путин

Российская элита создала так называемый религиозный "клуб", в который вошли многие российские чиновники и бизнесмены, собираются они на территории Дивиевского монастыря.

Российская элита нашла способ спастись во время апокалипсиса. Помочь в этом им имеет Дивиевский монастырь (Нижегородская область РФ), на территории которого, как верят россияне, находится святая канавка, которую обойдут все беды и Антихрист. Даже было создано "Дивеевское братство" — религиозный "клуб" формата масонской ложи, в который входят многие представители элиты РФ.

Об этом пишет издание "Медуза".

Что известно о секте

Отмечается, что в этот религиозный "клуб" входят многие российские чиновники и бизнесмены: несколько вицепремьеров, сенаторы, губернаторы и работники "Росатома". Возглавляет эту секту Сергей Кириенко — глава политблока Кремля и влиятельная фигура "Дивеевского братства".

На территории монастыря, которая считается святым местом, русская элита отдыхает и решает вопросы. Также туда регулярно приезжает Владимир Путин.

Владимир Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Президент осмотрел местность монастыря, посетил Троицкий и Благовещенский соборы. Глава государства подарил монастырю икону "Богоматерь Федоровская" XVII века. pic.twitter.com/xeR2cd6XqV — Olesya (@olesya___2701) September 8, 2023

Главная святыня монастыря – Богородичная канавка. Она была уничтожена при советской власти и восстановлена в начале 2000-х. Глубина и ширина канавки – два на два метра, длина – почти 800 метров. Согласно предсказаниям русского святого Серафима Саровского, благодаря канавке монастырь обойдут все беды апокалипсиса.

Путин в Дивеевском монастыре / Фото: Associated Press

“Эту канавку сама Царица Небесная своим пояском измерила. Кто пройдет канавку с молитвами и полтораста "Богородиц" прочтет, тому все здесь: и Афон, и Иерусалим, и Киев... И как Антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не перепрыгнет", — говорится в предвидении Саровского.

Эти "гарантии", по словам источника "Медузы", работавшего в правительстве, привлекают многих представителей элиты, которые "надеются на спасение во время апокалипсиса". Некоторые из них всерьез купили земли внутри и вокруг канавки, потому что верят, что "все упадет, а то, что внутри канавки, возвысится".

Члены "братства"

Среди тех, кто верит в спасительную силу канавки, близкий к правительству собеседник "Медузы" называет вице-премьер Викторию Абрамченко, но она не самая частая гостья в Дивеево. Зато ее высокопоставленные "братья" — глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава комитета Совета по законодательству Андрей Клишас, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и бывший заместитель министра экономического развития, а теперь главный экономист ВЭБ Андрей Клепач регулярно приезжают в монастырь. Кроме того, в святой обители появляются премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко.

Сколько людей считают себя членами "Дивеевского братства", неизвестно. Собеседник "Медузы" утверждает, что именно Сергей Кириенко привел с собой в Дивеево самых влиятельных членов "братства".

Дивиевский монастырь: что известно

Серафимо-Дивеевский монастырь – православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви. Расположен в селе Дивеево Нижегородской области. Святая канавка – одна из главных святынь монастыря.

Территория монастыря. Фото: X (Twitter)

Согласно легенде, в 1825 году Богородица явилась русскому святому Серафиму и приказала основать Мельничное общество, указав, как следует обнести это место канавой и валом. Копать канавку имели только сестры общины, а миряне могли помогать носить землю и насыпать вал. Следуя указаниям, Серафим Саровский приказал сестрам вырыть канавку вдоль тропы, по которой прошла Богородица. Серафим говорил, что канавка будет стеной и защитой от Антихриста.

Напомним, историк предсказал трагический финал для Путина.

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