Массаж, изменивший жизнь: почему женщина бросила свою работу после первого сеанса

Девушка имела карьеру, которую обожала, но она "вгоняла ее в могилу".

Бывшая работница в автомобильном бизнесе Мелисса Амос сменила свою карьеру после сеанса массажа, который оказался поворотным моментом в ее жизни. Ранее, работая на производителе роскошных автомобилей, она переживала сильный стресс и физическое истощение, что приводило к тревоге и депрессии.

Об этом она рассказала Daily Star.

По словам Мелиссы, ее жизнь изменилась после того, как она обратилась к местной массажистке, выполнившей сеанс энергетического исцеления с помощью техники Рейки. После сеанса женщина почувствовала, что боль в спине исчезла, а ее восприятие реальности изменилось настолько, что она верила в силу энергетического исцеления. Она была уверена, что все, к чему она прикасалась — якобы превращается в золото. Поэтому Мелисса решила изучить Рельсы самостоятельно.

"Я была циничной, но после настройки начала замечать, что все меняется ", — отметила Мелисса.

Женщина стала одержима саммитами и семинарами по теме "ум-тело-душа" и в конце концов оставила свою работу в автомобильном бизнесе и начала собственный духовный бизнес, помогая людям найти свое предназначение и раскрыть прошлые жизни.

Сейчас Мелисса Амос является успешным духовным наставником, работающим с клиентами по всему миру, помогая им преодолевать жизненные трудности и обрести покой через энергетическое исцеление и саморазвитие.

"И все это благодаря случайной встрече с массажисткой, которая решила дать мне немного попробовать Рэйко", — подчеркнула Мелисса.

Напомним, в Китае кот направил заявление об увольнении начальнику своей хозяйки. Она написала заявление об увольнении в редакторе электронной почты 5 января, но не хотела его присылать, потому что ей нужны были деньги на содержание домашних любимцев, однако ее кот сделал это за нее.

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