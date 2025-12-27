Масштабная авария на трассе: десятки машин сгорели дотла

В результате ДТП на японском автобане сгорели десятки машин / © скриншот с видео

Авария , превратившая скоростную трассу в кладбище сожженных авто, произошла вечером пятницы, 27 декабря, недалеко от столицы Японии Токио, около 19:30 по местному времени.

Жуткое видео с места происшествия опубликовало информационное агентство Kyodo News. На кадрах видны десятки изуродованных и обгоревших машин, заблокированных на заснеженной дороге.

Хронология катастрофы

По данным полиции, причиной трагедии стали гололедица и снегопад . Все началось с того, что грузовик врезался в другую фуру, которая остановилась на дороге после одиночной аварии. Это запустило цепную реакцию: машины, не успевавшие затормозить на скользкой трассе, врезались друг в друга. В общей сложности столкновения растянулись на 300 метров .

Пожар и взрывы

Ситуацию значительно усугубило возгорание горючего. Огонь охватил 20 транспортных средств .

Пожар был настолько сильным, что спасателям понадобилось более 7 часов , чтобы его обуздать. Некоторые автомобили выгорели дотла и даже не подлежат опознанию.

Очевидцы рассказывают об ужасных сценах.

«Лед мешал мне управлять. Я боялся за свою жизнь», — рассказал 60-летний водитель грузовика, который чудом спасся, свернув в отбойник. Он также сообщил, что слышал позади себя четыре взрыва .

Жертвы и пострадавшие

В результате аварии погибли два человека :

77-летняя женщина из Токио, которая ехала на заднем сиденье легкового автомобиля.

Водитель одного из грузовиков (его тело обнаружили в кабине).

Еще 26 человек получили травмы , пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Движение по трассе Канца в направлении Токио полностью перекрыто, коммунальные службы расчищают дорогу от обломков сожженных машин.

