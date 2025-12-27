- Дата публикации
Масштабная авария на трассе: десятки машин сгорели дотла
В Японии на скоростной магистрали произошло катастрофическое ДТП с участием 67 автомобилей.
Авария , превратившая скоростную трассу в кладбище сожженных авто, произошла вечером пятницы, 27 декабря, недалеко от столицы Японии Токио, около 19:30 по местному времени.
Жуткое видео с места происшествия опубликовало информационное агентство Kyodo News. На кадрах видны десятки изуродованных и обгоревших машин, заблокированных на заснеженной дороге.
Хронология катастрофы
По данным полиции, причиной трагедии стали гололедица и снегопад . Все началось с того, что грузовик врезался в другую фуру, которая остановилась на дороге после одиночной аварии. Это запустило цепную реакцию: машины, не успевавшие затормозить на скользкой трассе, врезались друг в друга. В общей сложности столкновения растянулись на 300 метров .
Пожар и взрывы
Ситуацию значительно усугубило возгорание горючего. Огонь охватил 20 транспортных средств .
Пожар был настолько сильным, что спасателям понадобилось более 7 часов , чтобы его обуздать. Некоторые автомобили выгорели дотла и даже не подлежат опознанию.
Очевидцы рассказывают об ужасных сценах.
«Лед мешал мне управлять. Я боялся за свою жизнь», — рассказал 60-летний водитель грузовика, который чудом спасся, свернув в отбойник. Он также сообщил, что слышал позади себя четыре взрыва .
Жертвы и пострадавшие
В результате аварии погибли два человека :
77-летняя женщина из Токио, которая ехала на заднем сиденье легкового автомобиля.
Водитель одного из грузовиков (его тело обнаружили в кабине).
Еще 26 человек получили травмы , пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Движение по трассе Канца в направлении Токио полностью перекрыто, коммунальные службы расчищают дорогу от обломков сожженных машин.
