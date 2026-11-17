Столкновение поездов в Праге

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В столице Чехии Праге утром произошла железнодорожная авария — два пассажирских поезда столкнулись недалеко от главного вокзала. Травмы получили 46 человек, в том числе граждане Украины. Четверо пострадавших получили тяжкие ранения.

Об этом сообщило издание CT24.

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Авария произошла около 07:20 на мосту над улицей Сейфертова. Столкнулись поезда, один из которых следовал в Миловице, а другой прибывал из Млада-Болеслава. В момент столкновения оба поезда двигались с небольшой скоростью.

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По данным экстренных служб, среди пострадавших — двое машинистов. Четверо человек получили тяжелые ранения, 12 — травмы средней тяжести, еще 30 получили легкие травмы. Пострадавших доставили в больницы Праги.

Полиция сообщила, что среди пострадавших 16 иностранцев, в том числе граждане Украины, Словакии, Болгарии и Нигерии.

На месте аварии работали спасатели, медики и специалисты по психологической помощи. Спасательная операция завершилась после 09:00.

Министр транспорта Чехии Иван Беднарик сообщил, что, по предварительным данным, один из поездов, возможно, проехал на запрещающий сигнал светофора. Система безопасности активировала экстренную остановку движения, однако полностью избежать столкновения не удалось. Оба поезда затормозили перед ударом, что, возможно, смягчило последствия.

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«На месте уже работают следователи-криминалисты, которые совместно с железнодорожными инспекторами выясняют все причины и обстоятельства аварии, а главное — кто виновен в столкновении поездов», — отметили в полиции.

Предварительные убытки превышают 16 миллионов чешских крон.

После столкновения движение поездов на главном вокзале Праги частично возобновили, однако пассажиров предупредили о возможных задержках и ограничениях.

Чешская железная дорога также заявила о готовности возместить пострадавшим ущерб, связанный с травмами и повреждением имущества. Для этого пассажирам или их родственникам предложили обратиться непосредственно к перевозчику.

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Напомним, ранее в Египте произошла крупная железнодорожная катастрофа. Недалеко от города Гиза столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли, еще 88 получили ранения. Несколько вагонов сошли с рельсов и упали с насыпи.

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