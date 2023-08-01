Масштабная чистка: почему Си Цзиньпин заменил руководителей элитных ядерных сил Китая

Это самая незапланированная перестановка в военном руководстве Пекина за почти десятилетие.

Китай заменил двух руководителей элитного подразделения, управляющего своим ядерным арсеналом, что вызвало спекуляции на тему чистки.

Об этом пишет BBC.

Генерал Ли Ючао, возглавлявший ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК), и его заместитель "исчезли" на несколько месяцев.

Бывший заместитель начальника военно-морского флота Ван Хоубинь и член центрального комитета партии Сюй Сишенг были назначены на их места.

«Последняя чистка важна... [поскольку] Китай осуществляет одно из самых глубоких изменений в ядерной стратегии за последние десятилетия», — сказал Лайл Моррис, научный сотрудник по внешней политике и национальной безопасности в Институте политики азиатского общества.

“Си укрепил контроль над НОАК беспрецедентным способом, но это не значит, что он завершен. Си все еще обеспокоен коррупцией в рядах и дал понять, что абсолютной лояльности к [партии] еще не достигнуто”, — прокомментировал он.

Си также является главой высшего военного командования Китая, Центральной военной комиссии. На встрече в конце прошлого месяца Си отметил необходимость сосредоточить усилия на "решении важных вопросов, с которыми сталкиваются партийные организации на всех уровнях, в таких аспектах, как сохранение абсолютного лидерства партии над вооруженными силами", сообщают китайские государственные СМИ.

Пекин не комментирует местонахождение генерала Ли и его заместителя генерала Лю Гуанбиня, но на прошлой неделе в сообщении South China Morning Post появилась информация о том, что антикоррупционное подразделение комиссии начало расследование в отношении этих двух лиц, а также бывшего заместителя генерала Ли Чжан Чжэньчжуна.

В сообщении цитируются два неназванных источника.

Новые назначения Вана и Сюя состоялись за день до 96-летия основания НОАК 1 августа. О них была объявлена на церемонии в штаб-квартире комиссии в Пекине.

Оба получили звание от генерал-лейтенанта до генерал-полковника, который в Китае является высшим званием для офицеров действующей армии.

Моррис сказал, что отставка генерала Ли вместе с недавней заменой бывшего министра иностранных дел Цинь Гана является одним из крупнейших лидерских вызовов для Си за последнее время.

Цень отсутствовала на публичных мероприятиях в течение месяца до того, как на прошлой неделе его без объяснения причин заменил его предшественник Ван И.

В 2014 году в результате широкой чистки среди военных чинов Китая бывшие заместители председателя Центральной военной комиссии Сюй Цайхоу и Го Боксионг были уволены и привлечены к ответственности за коррупцию. Го был приговорен военным судом к пожизненному заключению, а Сюй умер еще до суда.

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