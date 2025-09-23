"Масштабная катастрофа" близко: уже более 10 тысяч человек эвакуированы

Тайфун / © Associated Press

Реклама

Юго-Восточная Азия оказалась под угрозой масштабного стихийного бедствия. На Филиппины стремительно приближается супертайфун Рагаса, также известный как Нандо, с порывами ветра до 270 км/ч. Власти предупреждают о возможной «масштабной катастрофе» и проводят массовую эвакуацию населения.

Об этом пишет Daily Star.

Из-за угрозы стихии на Филиппинах уже эвакуировано более 10 000 человек. Власти приказали закрыть школы и государственные учреждения, в частности, в столице Манили. Жителям прибрежных районов рекомендовано немедленно переместиться на возвышенности, поскольку высота волн может достичь трех метров. Синоптики прогнозируют, что пик тайфуна ожидается в среду, 24 сентября, а его ослабление — до конца четверга, 25 сентября.

Реклама

Международные последствия

Мощный тайфун уже внес коррективы в работу международных авиакомпаний. По соображениям безопасности авиакомпания Hong Kong Cathay Pacific заявила о приостановлении более 500 рейсов в международном аэропорту Гонконга на период с 23 по 25 сентября. Австралийская Qantas также приостановила полеты в регион, подчеркнув, что безопасность пассажиров и экипажа является самым высоким приоритетом.

Гонконг готовится к удару стихии

Власти Гонконга также рассматривают закрытие школ, а аэропорт города уже прекратил полеты. Жители активно готовятся к приходу урагана, укрепляя свои дома. По данным спутниковых снимков, тайфун превратился в огромный погодный фронт, несущий смертельную угрозу. Эксперты еще раз подчеркивают, что в условиях такой стихии эвакуация является единственным способом спастись.

Напомним, летом 2023 года Канада пережила самые масштабные лесные пожары в своей истории, которые привели к смертельным последствиям для десятков тысяч человек в разных уголках мира. Шлейфы дыма, охватившие США, Канаду, Европу и Северную Африку, повлекли за собой тысячи преждевременных смертей из-за загрязнения воздуха.

Новое международное исследование, опубликованное в издании Live Science, выявило, что кратковременное влияние мелкодисперсных частиц PM2,5, превышающих санитарные нормы, привело к гибели около 5 400 человек в США и Канаде. Речь идет об острых случаях, таких как сердечные приступы и дыхательная недостаточность.

Реклама

Однако значительно большие масштабы приобрело хроническое действие загрязненного воздуха: длительное влияние дыма сократило жизнь еще 82 100 человек по всему миру. В общей сложности количество преждевременных смертей, связанных с канадскими пожарами, превысило 87 тысяч.

Особенно пострадала Северная Америка, где зафиксировано около 33 тысяч таких случаев смертей. В Европе количество преждевременных смертей составило 22 400, что составляет около 4% от всех случаев, связанных с загрязнением PM2,5 на континенте в 2023 году.

Исследователи из Китая, США и Канады установили, что канадские пожары обеспечили 13% всех выбросов этих вредных частиц в мире за тот год. В общей сложности более 354 миллионов человек в Северной Америке и Европе подверглись дополнительному загрязнению воздуха.