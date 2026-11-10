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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Масштабная катастрофа: в ДТП столкнулись 86 авто, по меньшей мере 11 погибших и десятки раненых

Из-за густого тумана на автомагистрали «Тракия» в обоих направлениях движения столкнулись 86 автомобилей, в результате чего погибли 11 человек, а 46 пострадавших оказались в больницах, ради эвакуации которых власти мобилизовали военную авиацию.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Масштабное ДТП в Болгарии / Фото: БТА

Масштабное ДТП в Болгарии / Фото: БТА

В Болгарии 10 ноября на автомагистрали «Тракия» вблизи населенного пункта Зимница произошло два масштабных ДТП с участием 86 транспортных средств. По последним официальным данным, погибли 11 человек, еще 46 пострадавших госпитализировали.

Об этом сообщают болгарские телеканал БНТ и издание Novinite.

Аварии произошли утром 10 ноября на автомагистрали, соединяющей Софию с Бургасом. Столкновения произошли в обоих направлениях движения вблизи дорожной развязки Зимница.

По информации болгарских правоохранителей, всего в ДТП попали 86 транспортных средств: 63 — в направлении Бургаса и 23 — в направлении Софии.

Среди участников аварий были легковые автомобили, грузовики и автобусы.

По предварительной информации, одной из возможных причин столкновений стал густой туман, из-за которого видимость на дороге внезапно ухудшилась.

По словам правоохранителей, очевидцы сообщали, что видимость изначально составляла около 70–80 метров, однако внезапно сократилась до 10 метров.

Масштабное ДТП в Болгарии / Фото: БТА

Масштабное ДТП в Болгарии / Фото: БТА

Масштабное ДТП в Болгарии / Фото: БТА

Масштабное ДТП в Болгарии / Фото: БТА

Масштабное ДТП в Болгарии / Фото: БТА

Масштабное ДТП в Болгарии / Фото: БТА

Что известно о погибших и пострадавших

Первоначально премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об 11 погибших и 48 раненых.

Позже Министерство здравоохранения Болгарии уточнило, что 46 пострадавших находятся в больницах Сливена, Ямбола и Бургаса.

По официальным данным, 10 человек погибли на месте аварий, еще один человек скончался в больнице.

Среди госпитализированных пациенты в тяжелом состоянии. В частности, один из пострадавших в Бургасе нуждался в безотлагательном оперативном вмешательстве.

В министерстве предупредили, что окончательное количество погибших будет установлено после расчистки места аварий.

К спасательной операции привлекли военные самолеты

Из-за масштаба аварий болгарские власти мобилизовали экстренные службы, пожарные подразделения, полицию и медицинские бригады.

Премьер-министр Румен Радев сообщил, что для транспортировки пострадавших подготовили правительственный самолет и два военно-транспортных самолета Spartan с медицинскими командами.

Военные самолеты перебазировали поближе к Ямболу, чтобы при необходимости эвакуировать раненых в Софию.

К месту аварий также направили 15 пожарных автомобилей и сотни правоохранителей.

Медицинский вертолет вылетел из Сливена, однако из-за густого тумана не смог приземлиться вблизи места ДТП. Его медицинскую команду доставили наземным транспортом.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что больницы обеспечены необходимыми запасами донорской крови. При необходимости медучреждения получат дополнительные запасы.

Из-за аварий отменили правительственные меры

После сообщений о трагедии премьер-министр Румен Радев упразднил запланированные мероприятия в Варне, где находился на встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Также упразднили заседание болгарского правительства.

Радев сообщил, что отправляется в районы, где разместили пострадавших.

Урсула фон дер Ляен выразила соболезнования семьям погибших.

Из-за аварий автомагистраль «Тракия» перекрыли в обоих направлениях для проведения спасательных работ и расчистки дороги.

Напомним, в Испании, в районе Барселоны, автобус съехал с узкой извилистой дороги и упал с 20-метрового выступа. Точные обстоятельства аварии сразу не были установлены, и сейчас идет расследование.

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