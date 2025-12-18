- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 2 мин
Масштабная ночная атака "добрых дронов" на юге РФ: взрывы в Ростове-на-Дону и Батайске
В ночь на 18 декабря 2025 года на юге России заявили о масштабной атаке беспилотников: взрывы раздавались в Ростове-на-Дону и Батайске, в порту повреждено судно, власти РФ сообщают о вероятных жертвах среди экипажа и раненых гражданских.
Российские власти заявляют о масштабной ночной атаке беспилотников на Ростовскую область. По официальной информации, около 00:15 взрывы прогремели в Ростове-на-Дону и соседнем Батайске.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в порту Ростова-на-Дону повреждено судно . По предварительным данным, среди членов экипажа есть жертвы, информация уточняется.
Также, по словам российских властей, в Батайске в медицинской помощи нуждались четверо местных жителей. После взрывов в частном секторе города вспыхнул пожар — загорелись два жилых дома.
Местные жители сообщают, что слышали по меньшей мере пять взрывов в северной и центральной частях Ростова-на-Дону. Кроме того, российские телеграмм-каналы заявляют о поражении строительной площадки многоэтажного дома в городе.
Официальные службы РФ выясняют последствия атаки. Украинская сторона информацию пока не комментировала.
Напомним, что в порту Новороссийска подводные дроны Sub Sea Baby Службы безопасности Украины поразили подлодку класса 636.3 " Варшавка ". По имеющейся информации, субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из боевого состава.
Как отмечают силовики, операцию проводили совместно 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины. Это первый задокументированный случай успешного поражения боевой подводной лодки непосредственно в пункте базирования с помощью подводных дронов.
Ранее сообщалось, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan , принадлежащий к "теневому флоту" РФ.