Масштабная ночная атака "добрых дронов" на юге РФ: взрывы в Ростове-на-Дону и Батайске

Взрывы в России / © из соцсетей

Реклама

Российские власти заявляют о масштабной ночной атаке беспилотников на Ростовскую область. По официальной информации, около 00:15 взрывы прогремели в Ростове-на-Дону и соседнем Батайске.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в порту Ростова-на-Дону повреждено судно . По предварительным данным, среди членов экипажа есть жертвы, информация уточняется.

Также, по словам российских властей, в Батайске в медицинской помощи нуждались четверо местных жителей. После взрывов в частном секторе города вспыхнул пожар — загорелись два жилых дома.

Реклама

Местные жители сообщают, что слышали по меньшей мере пять взрывов в северной и центральной частях Ростова-на-Дону. Кроме того, российские телеграмм-каналы заявляют о поражении строительной площадки многоэтажного дома в городе.

Официальные службы РФ выясняют последствия атаки. Украинская сторона информацию пока не комментировала.

Напомним, что в порту Новороссийска подводные дроны Sub Sea Baby Службы безопасности Украины поразили подлодку класса 636.3 " Варшавка ". По имеющейся информации, субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из боевого состава.

Как отмечают силовики, операцию проводили совместно 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины. Это первый задокументированный случай успешного поражения боевой подводной лодки непосредственно в пункте базирования с помощью подводных дронов.

Реклама

Ранее сообщалось, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan , принадлежащий к "теневому флоту" РФ.