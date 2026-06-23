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Масштабная тревога охватила РФ: россияне публикуют фото прилетов по заводу на Белгородщине
После 10 во многих областях России объявили воздушную тревогу.
Днем 23 июня масштабная воздушная тревога охватила западные регионы РФ. После этого в Сети сообщили о возможном ударе по заводу в Алексеевке Белгородской области.
Об этом сообщают местные паблики.
По их данным, речь идет о меловом заводе «Мелзавод». Они публикуют фотографии с места атаки. Судя по снимкам, объект почти полностью разрушен.
Заметим, что завод специализируется на добыче и первичной обработке нерудных полезных ископаемых. Ранее украинские источники сообщали, что Россия вовлекает предприятие в обеспечение потребностей армии.
После 10 во многих областях России объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в западных регионах. Это одна из самых масштабных тревог на территории страны-агрессорки.
Атаки по России — последние новости:
Накануне, 22 июня, украинские силы нанесли мощные удары по стратегическим объектам в глубоком тылу РФ и на оккупированных территориях. В частности, по Московскому НПЗ, заводу в Воронеже, порту и другим объектам в Крыму. По данным Генштаба, украинские силы поразили центр космической связи Дубна в Московской области и порт Кавказ.
На фоне мощных атак, по данным СМИ, Россия могла начать перекидывание средств ПВО с фронта в Москву. Из кадров, публикуемых в соцсетях, опрокинули ЗРГК «Панцирь».