Масштабное ДТП на параде в США: количество жертв возросло, подозреваемому грозит пожизненное заключение

В больнице от полученных в результате наезда травм скончался восьмилетний мальчик.

До шести возросло число жертв дорожно-транспортного происшествия, которое произошло во время рождественского парада в Уокешо в американском штате Висконсин.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что во вторник, 23 ноября, в больнице от полученных в результате наезда травм скончался восьмилетний Джексон Спаркс. Мальчик наблюдал за парадом вместе с братом, который все еще находится в медучреждении.

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Напомним, что жертвами наезда также стали пять человек от 52 до 81 года, в том числе члены клуба танцующих бабушек и служащий банка. Кроме того, в результате инцидента пострадали 62 человека, среди которых много детей.

Во вторник въехавшему в толпу 39-летнему водителю внедорожника Дарреллу Бруксу предъявили ряд обвинений, в том числе в пяти умышленных убийствах первой степени. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Во время первого судебного заседания по этому делу Брукс "плакал, склонившись, почти положив голову на колени". Судья оставил его под арестом под залог в размере 5 миллионов долларов. Следующее слушание назначено на 9:15 утра 14 января. Как сообщалось, в Уокешо в воскресенье, 21 ноября, в 16:39 по местному времени красный внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил рождественский парад. По словам свидетелей, водитель, "похоже, намеренно двигался из стороны в сторону", без попытки замедлить движение или остановиться. Брукс также проигнорировал несколько попыток остановить его.

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Правоохранители полагают, что подозреваемый не знал никого из погибших и пострадавших участников парада. Инцидент также не является террористическим актом.

За несколько минут до смертельной аварии на Брукса пожаловались из-за семейного конфликта. Он как раз покинул место происшествия.

Известно, что американца менее двух недель назад освободили из-под ареста под залог в тысячу долларов. Его обвиняли в преднамеренном наезде на женщину.

Брукс также попал в поле зрения полицейских в 2020 году, когда во время ссоры открыл огонь. Тогда во время ареста у мужчины обнаружили украденный пистолет и три "разноцветные таблетки", которые впоследствии дали "вероятно положительный результат" на метамфетамины.

Всего с 1999 года ему предъявляли обвинения в совершении преступлений 16 раз.

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