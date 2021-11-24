Масштабное ДТП на параде в США: количество жертв возросло, подозреваемому грозит пожизненное заключение

В больнице от полученных в результате наезда травм скончался восьмилетний мальчик.
До шести возросло число жертв дорожно-транспортного происшествия, которое произошло во время рождественского парада в Уокешо в американском штате Висконсин.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что во вторник, 23 ноября, в больнице от полученных в результате наезда травм скончался восьмилетний Джексон Спаркс. Мальчик наблюдал за парадом вместе с братом, который все еще находится в медучреждении.
Напомним, что жертвами наезда также стали пять человек от 52 до 81 года, в том числе члены клуба танцующих бабушек и служащий банка. Кроме того, в результате инцидента пострадали 62 человека, среди которых много детей.
Правоохранители полагают, что подозреваемый не знал никого из погибших и пострадавших участников парада. Инцидент также не является террористическим актом.
За несколько минут до смертельной аварии на Брукса пожаловались из-за семейного конфликта. Он как раз покинул место происшествия.
Известно, что американца менее двух недель назад освободили из-под ареста под залог в тысячу долларов. Его обвиняли в преднамеренном наезде на женщину.
Брукс также попал в поле зрения полицейских в 2020 году, когда во время ссоры открыл огонь. Тогда во время ареста у мужчины обнаружили украденный пистолет и три "разноцветные таблетки", которые впоследствии дали "вероятно положительный результат" на метамфетамины.
Всего с 1999 года ему предъявляли обвинения в совершении преступлений 16 раз.
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