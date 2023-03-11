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Масштабное ДТП на трассе в Венгрии: столкнулись 5 грузовиков и 37 легковушек, вспыхнул пожар (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
5233
Время на прочтение
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© Facebook / Венгерская полиция
© Facebook / Венгерская полиция
© Facebook / Венгерская полиция
© Facebook / Венгерская полиция
© Facebook / Венгерская полиция

Причиной цепной аварии возле Будапешта стала пылевая буря, усложнившая видимость на автотрассе.

В субботу, 11 марта, на автотрассе М1 в 30 километрах от венгерской столицы Будапешта столкнулись 42 грузовых и легковых автомобиля. В результате столкновения вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает издание Digi24 со ссылкой на службы экстренной помощи.

По предварительной информации, в ДТП попали 5 грузовиков и 37 легковых автомобилей. Причиной аварии могла стать пылевая буря, возникшая на трассе в момент столкновения, что значительно ухудшило видимость.

В результате удара огнем было охвачено 19 автомобилей.

По меньшей мере 26 человек получили ранения, 6 находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия были направлены значительные силы пожарных, полиции и скорой помощи, включая вертолеты.

Напомним, ранее на платной автодороге между Санкт-Петербургом и Москвой образовалась огромная автомобильная пробка из-за массового ДТП, в котором столкнулось более 40 автомобилей и пострадали по меньшей мере 14 человек.

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Дата публикации
Просмотры
5233
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