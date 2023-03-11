Масштабное ДТП на трассе в Венгрии: столкнулись 5 грузовиков и 37 легковушек, вспыхнул пожар (фото)

В субботу, 11 марта, на автотрассе М1 в 30 километрах от венгерской столицы Будапешта столкнулись 42 грузовых и легковых автомобиля. В результате столкновения вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает издание Digi24 со ссылкой на службы экстренной помощи.

По предварительной информации, в ДТП попали 5 грузовиков и 37 легковых автомобилей. Причиной аварии могла стать пылевая буря, возникшая на трассе в момент столкновения, что значительно ухудшило видимость.

В результате удара огнем было охвачено 19 автомобилей.

Также читайте В Румынии многодетная семья из Одесщины попала в ужасное ДТП – погиб ребенок

По меньшей мере 26 человек получили ранения, 6 находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия были направлены значительные силы пожарных, полиции и скорой помощи, включая вертолеты.

Напомним, ранее на платной автодороге между Санкт-Петербургом и Москвой образовалась огромная автомобильная пробка из-за массового ДТП, в котором столкнулось более 40 автомобилей и пострадали по меньшей мере 14 человек.

Читайте также: