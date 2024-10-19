Масштабное ДТП с участием более 20 автомобилей в Польше: в сгоревших машинах погибли люди

В аварии погибли 4 человека, среди полутора десятков пострадавших есть дети.
Четверо человек погибли, еще 15 получили травмы в результате масштабной аварии с участием 21 автомобиля возле польского города Гданьска.
Об этом сообщает TVN24.
Авария произошла в пятницу, 18 октября, около 23:15 на съезде с трассы S7 вблизи села Борково на участке трассы, где проводятся ремонтные работы.
Масштабное ДТП вызвал грузовик, который врезался в группу автомобилей, среди которых было еще два грузовика. В результате удара некоторые из автомашин вспыхнули и загорелись.
Всего в аварии пострадали 19 человек, среди которых несколько детей. Причиной гибели некоторых людей стал пожар.
Полиция задержала 37-летнего мужчину, который был за рулем грузовика, ставшего причиной аварии. Проверка на алкотестере показала отрицательный результат употребления алкогольных напитков.
В воскресенье, 20 октября, задержанный водитель будет доставлен для допроса в окружную прокуратуру, которая расследует обстоятельства аварии.
Напомним, ранее в Медике (Подкарпатское воеводство Польши) пассажирский бус врезался в грузовик. Два человека не выжили.
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