Масштабное ДТП в Китае: в гигантский "карамболь" попало более 200 автомобилей: видео

Цепное столкновение на мосту в китайском городе Чжэнчжоу произошло из-за плотного тумана, один человек погиб.

В среду, 28 декабря, в городе Чжэнчжоу, являющемся важным транспортным узлом для Центрального Китая, более 200 автомобилей попали в так называемый "карамболь" — цепное столкновение. Его причиной стал густой туман.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайского общественного вещателя CCTV.

Транспортные средства, двигавшиеся по обоим направлениям по мосту, важному пункту пересечения реки Хуанхэ, стали участниками многочисленных столкновений. После этого движение по мосту полностью перекрыли.

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На изображениях и записях, опубликованных в соцсетях, видны поврежденные автомобили и грузовики, наваленные друг на друга на Чжэнсиньском мосту. Согласно записям камер видеонаблюдения, одну из машин раздавило среди других транспортных средств.

Вследствии аварии один человек погиб.

More than 200 autos collided in large-scale accident in cenral #China. One person died. pic.twitter.com/cR2kZ5YYue — NEXTA (@nexta_tv) December 28, 2022

"Это очень страшно. Здесь полно людей, я думаю, что мы не сможем съехать с моста", — говорит на видеозаписи один из участников этого масштабного ДТП.

Более того, 200 автомобилей collided в сильный фог в Хенане, Китай, страдающий один человек. pic.twitter.com/gMo5vQY4aW — Sky horse (@donghuiwangs) December 28, 2022

Многие пострадавшие застряли в транспортных средствах, и пожарная служба направила 11 спецмашин и 66 пожарных, чтобы оказать помощь.

Китайская метеослужба сообщила, что во многих регионах страны в среду утром видимость была меньше 500 метров, а в некоторых местах – даже 200 метров.

Напомним, на северо-западе Испании автобус упал с моста в реку в канун Рождества. По предварительным данным, погибли по меньшей мере шесть человек.

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