Масштабное наводнение бушует в Европе: вода затапливает парламент Венгрии, пик впереди (видео)

Циклон "Борис", принесший масштабное наводнение, достался Венгрии. Из-за увеличения осадков Дунай вышел из берегов и подтопил здание венгерского парламента.

Издание Index сообщает, что во многих городах Венгрии начали перекрывать дороги и предупредили о перебоях с газом и электричеством.

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"Циклон "Борис" достиг Европы, принеся с собой огромное количество осадков. Вода затопила автомагистрали, населенные пункты и целые города в нескольких странах, но на Дунае и его притоках также была высокая степень готовности к наводнениям. В Венгрии водосборные бассейны рек Дунай, Лайта, Раба и Репче готовятся к опасному уровню воды", — говорится на сайте информационного агентства.

В Сети публикуют видео, где видно, как улицы на главной площади Будапешта ушли под воду, а здание парламента частично оказалось под водой.

Наводнение продолжает накрывать Европу: вода подтопила парламент Венгрии

По информации местных изданий, венгерское Кишороши было полностью отрезано водой от внешнего мира, ситуация в Ваци также была критической. В стране временно полностью остановлена работа нескольких паромов. По данным Национальной генеральной дирекции водных ресурсов, в среду вечером уровень воды в столице достиг более полуметра — 732 сантиметров.

Из-за масштабных наводнений министр Виктор Орбан собрал 18 сентября пресс-конференцию по ситуации в стране. Там он заявил, что сейчас самый тяжелый период. Власти готовятся к пику воды, который, по прогнозам, ожидается в Будапеште в субботу днем.

Напомним, масштабное наводнение, которое на выходных накрыло Восточную Европу, приближается к польскому Вроцлаву.

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