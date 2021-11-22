Масштабное наводнение в Индии унесло жизни 30 человек, около сотни — пропали без вести

Масштабное наводнение в Индии унесло жизни 30 человек, около сотни — пропали без вести

Затоплены многие населенные пункты.

На юге Индии из-за масштабного наводнения погибли по меньшей мере 30 человек, около сотни — пропали без вести, а тысячи — остались без жилья.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает издание BBC.

Стихийное бедствие произошло в штате Андгра Прадеш. "Постоянные проливные дожди в течение недели привели к наводнению. Несколько деревень были отрезаны от автомагистралей. Это привело к тому, что властям крайне сложно отправлять предметы первой необходимости и проводить спасательные операции", — говорится в сообщении издания.

В результате паводков затоплены многие населенные пункты. Некоторые из них отрезаны от других городов, а также остались без электричества. Ливень вызвал много оползней. Это разрушило дома и многие объекты инфраструктуры.

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах парализовано транспортное сообщение, заблокирована железная дорога. Именно поэтому продукты, воду и медицинские препараты доставляют самолеты, задействованные из армии и авиации. К поисково-спасательным операциям в затопленных деревнях привлекли военных.

Как сообщалось, в американском штате Вашингтон в результате сильных дождей начались наводнения. Из-за непогоды сотням людей пришлось покинуть свои дома, заблокирована межштатная автомагистраль и отключено электроснабжение. В штате объявили чрезвычайное положение, службы пробуют ликвидировать последствия стихии.

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