Масштабное наводнение в Непале: 56 украинцев не выходят на связь, среди них — ретрит-группа Блонской

Катастрофа в Непале / © Associated Press

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Масштабные оползни и катастрофическое наводнение в Непале повлекли за собой стихийное бедствие — более тысячи человек считаются пропавшими без вести. Среди них — 56 граждан Украины.

Почему в Непале оказалось так много украинцев и известно об их судьбе после стихийного бедствия, выяснял ТСН.ua.

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Детали катастрофы

Катастрофические внезапные наводнения, обрушившиеся на Непал и Тибет в среду, пронесшись по долинам и уничтожив целые села, унесли жизни по меньшей мере 359 человек и покинули более 1300 пропавших без вести.

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Как отмечает Еuronew s, вызванные обрушением ледника мощные сели и наводнения в приграничном районе Непала и Китая в среду смыли с лица земли целые населенные пункты. По данным китайских СМИ, 260 из 558 пропавших в Тибете — иностранцы, в Непале их более 500.

Что известно о пропавших украинцах и почему их так много

Министерство иностранных дел сообщало, что по состоянию на утро 27 августа пропавшими в результате наводнений и оползней в Непале и Тибете считались 55 украинцев. Ранее фигурировала цифра в 53 человека.

«По сообщениям местных властей, в результате масштабных внезапных наводнений и оползней пропавшими без вести числятся более 1100 человек, из них более 400 — местных жителей и более 700 туристов из почти тридцати стран. Среди них — 55 граждан Украины. Это две туристические группы 47 и 7 украинцев, а также одна гражданка Украины в составе иностранной туристической группы», — рассказали в МИД.

Впоследствии в ведомстве уточнили, что общий список украинцев, с которыми нет связи, на сегодня насчитывает 56 человек. К нему добавилась еще одна гражданка в составе иностранной туристической группы.

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© АР

Отмечается, что пока информация о погибших или раненых украинцах не поступала.

В МИД заверили, что непосредственно в зону стихийного бедствия отправилась группа сотрудников посольства Украины в Индии. Подключен почётный консул Украины в Непале.

«МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР продолжают осуществлять мониторинг ситуации и держат дело об исчезновении 55 граждан Украины на особом контроле», — подчеркнули в ведомстве.

Другие детали об украинцах

Украинская альпинистка, первая украинка, которая сошла на Эверест, Ирина Галай рассказала BBC News Украина, что среди пропавших в Непале украинцев есть ее знакомые.

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«Утром я разговаривала напрямую с непальцами, занимающимися поиском этих людей. Они сказали, что последняя связь с группой была в 9:00 утра 26 августа. Потом связь исчезла», — говорит Ирина.

По ее словам, сейчас на месте работают непальские военные и вертолеты.

Она также отметила, что пока неизвестно, прошла ли украинская группа пограничный контроль,

«Никто не знает, все ли они прошли, или еще были на территории Китая на момент трагедии», — говорит Ирина.

Ресторан «Черноморка» также написал сообщение, что их коллеги находились в этом районе между Тибетом и Непалом.

Среди пропавших украинцев может быть группа психологи Ирины Блонской

Как пишет kp.ua, среди пропавших без вести может быть украинская группа, которая отправилась в Непал и Тибет на ретрит Ирины Блонской. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Анонс о ретрите Блонской в Непале исчез из ее соцсетей. Однако по данным издания, в ее Telegram-канале ранее анонсировалось, что с 11 по 26 августа состоится духовное путешествие по маршруту Непал — Тибет — Кайлас. Программа предусматривала пребывание участников в Катманду, Лхасе и Шигацзе, поездку в район подножия Эвереста и пребывание у озера Манасаровар. Завершающим этапом должна стать кора — традиционный обход горы Кайлас.

Отметим, что именно этот высокогорный регион, где находится гора Кайлас, больше всего пострадал от стихии.

Позже в Instagram Ирины Блонской появился сториз, в котором говорилось, что группа Ирины сейчас находится в Непале.

«Дорогие, как вы знаете, группа Ирины сейчас находится в Непале. 26 числа там произошло очень сильное наводнение, и с тех пор никто из группы не выходил на связь. У нас к вам огромная просьба. Давайте сегодня каждый из нас помолится за них. За то, чтобы все участники группы, все находящиеся там были живы и невредимы. Чтобы они благополучно добрались до своих родных, вернулись домой, к тем, кто их любит и ждет. Пусть каждый из них вернется домой живым и невредимым», — говорится в сообщении.

Заметим, что фамилия самой Блонской значится на сайте поиска пропавших во время наводнения людей.

В соцсети Threads украинцы подтверждают, что группа Блонской исчезла и ищут своих знакомых, которые в нее входили.

Ирина Галай в комментарии BBC уточняет, что пропавшие украинцы из группы Блонской — это обычные туристы, которые шли вокруг горы Кайлас.

«Обычно, я знаю, что все туристические компании заканчивают кору (обход вокруг какой-то святыни. — Ред.) в конце июня и начинают ее в конце сентября, потому что лето жаркое и ледники тают, поэтому это считается не очень благоприятным временем. Плюс сильные дожди, муссоны начинаются. То есть летом — это не сезон. Но там сейчас фестиваль Джанай Пурнима (один из важных религиозных праздников для индусов в Непале — Ред.). Все паломники туда ринулись на этот Кайлас и среди них была и украинская большая группа во главе с Ириной Блонской», — отметила Ирина Галай.

По ее мнению, пропавшие украинцы — это обычные туристы, которые шли, чтобы обрести покой и душевное равновесие.

«От чего еще больше мне больно, потому что знаю некоторых людей, которые реально хотели немного отдохнуть от стрессовости украинской жизни и получили такое», — говорит альпинистка.

Организатор групповых путешествий, специализирующийся на экспедициях и паломнических турах в Гималае, Александр Кислун в комментарии тому же ВВС предположил, что в Блонской было около 30 человек.

«Одна группа, которую повела Ирина Блонская, с ней ориентировочно 30 человек, насколько я знаю, мне пишут многие знакомые чьи друзья в той группе. Именно сегодня они должны были проходить границу. И вторая группа — это мой клиент, которого я собственно водил на Кайлас 9 лет назад», — рассказал Кислун.

Граждане каких стран исчезли

Министр иностранных дел Австралии подтвердила в четверг, что по меньшей мере 34 австралийца считаются пропавшими без вести. «Насколько мы понимаем, эти австралийцы входили в разные паломнические и туристические группы», — сказала министр репортерам в Аделаиде.

По ее словам, правительство Непала пока официально не запросило помощи, однако Австралия уже координирует гуманитарный ответ с Непалом, ООН, Красным Крестом и другими организациями.

По данным МИД Малайзии, в четверг возросло количество пропавших: с 55 малайзийцами в Катманду сейчас не удается связаться из-за серьезных перебоев в работе инфраструктуры.

Как отмечает The Guardian, среди пропавших без вести:

177 человек — из Индии,

90 — из США,

34 — из Австралии,

33 — из Великобритании,

25 — из Канады.

Кроме них, в списках пропавших числятся граждане Германии, Сингапура, ЮАР, Японии, Новой Зеландии и других стран.

Дата публикации 19:30, 27.08.26 Количество просмотров 29 ТСН 19:30 27 августа | Баллистические ракеты по Киеву! Беспощадный удар «Шахедами»! Трагедия в Непале

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