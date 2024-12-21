Масштабное загрязнение мазутом после аварии российских танкеров: спутниковые фото

На снимках видны пятна мазута на побережье и мешки, в которые его собирают.

После крушения двух российских танкеров в Керченском проливе площадь загрязнения мазутом береговой линии на Кубани увеличилась до 54 километров.

Об этом сообщает "Радио Свобода", публикуя спутниковые снимки пляжей Анапы и Витязево после загрязнения нефтепродуктами.

Фото: Telegram российской службы "Радио Свобода"

Фото: Telegram российской службы "Радио Свобода"

Опубликованные фото были сделаны в январе этого года и вчера, 20 декабря.

Фото: Telegram российской службы "Радио Свобода"

Фото: Telegram российской службы "Радио Свобода"

На снимках видны пятна мазута на побережье и мешки, в которые его собирают.

Фото: Telegram российской службы "Радио Свобода"

Фото: Telegram российской службы "Радио Свобода"

Как пишут российские источники, мазут успевает просочиться из мешков обратно в песок из-за того, что их не успевают вывозить.

Местные власти сообщили, что в Анапе необходимо очистить 44 километра береговой линии, в Темрюкском районе – 10 километров.

Всего к работам по очистке Черноморского побережья привлечены более 6 тысяч человек и более 300 единиц техники.

По словам губернатор Краснодарского края РФ, уборка пляжей может занять около месяца.

Напомним, 15 декабря в акватории Керченского пролива произошла масштабная авария: затонуло два российских танкера, каждый из которых перевозил более четырех тысяч тонн мазута. Утечка нефтепродуктов сильно повлияет на природную среду и может повлечь за собой экологическую катастрофу. Не обошлось и без жертв.

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