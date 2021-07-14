Масштабные антиправительственные протесты на Кубе: власти отключили почти все соцсети

Доступ частично ограничено к Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram.

На Кубе частично отключила почти все социальные сети после начала антиправительственных протестов.

Об этом сообщает Engadget.

По данным организации, которая следит за достпуом к Интернету, NetBlocks, с 12 июля доступ частично ограничен к Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram. К слову, Facebook Inc заявила Reuters, что обеспокоена ограничением своих услуг на Кубе.

В свою очередь, министр иностранных дел Бруно Родригес назвал ситуацию в стране "сложной". По его словам, перебои в работе электроэнергии могли повлиять на связи. В частности, и на роботу Интернета.

Confirmed: Social media and messaging platforms restricted in #Cuba from Monday on state-run internet provider ETECSA; real-time network data corroborate reports of internet disruptions amid widening anti-government protests; incident ongoing #CubaSOS



https://t.co/7eGwPS1Mqf pic.twitter.com/kY3G1qMAse — NetBlocks (@netblocks) July 12, 2021

Следует заметить, что мобильный Интернет появился на Кубе несколько лет назад. Молодежь активно використосуе соцсети том числе и для того, чтобы выразить свое недовольство правительством. Доступ в Интернет повлиял на то, что в стране появилось большое количество независимых СМИ, освещающих темы, которые замалчивают официальные СМИ.

Как сообщалось, на Кубе тысячи людей вышли на демонстрации из-за действий властей во время пандемии. Антиправительственные протесты называют едва ли не самыми, которые происходили в стране. Участники акций выражали возмущение ростом цен во время пандемии и недостаточным уровнем вакцинации. Люди обвиняли власть в некомпетентности. В некоторых городах произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Сообщают о раненых. Впрочем, точное количество не называется.

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