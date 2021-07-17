Масштабные и разрушительные наводнения в Европе: в Германии количество жертв возросло до 133 человек

Масштабные и разрушительные наводнения в Европе: в Германии количество жертв возросло до 133 человек

Более 600 людей травмированы.

Число жертв масштабного наводнения на западе Германии достигло 133.

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Об этом сообщает немецкая газета "Bild".

По информации полиции, не менее 43 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, как минимум 90 — в Рейнланд-Пфальц. Ситуация резко обострилась 16 июля в городе Эрфтштадт недалеко от Кельна. Разрушены многие здания, власти опасаются многочисленных жертв.

Напомним, ливни, которые шли с 12 июля на западе и юго-западе Германии, привели к сильному разрушительному наводнению. Немало городов и сел полностью затоплены и завалены деревьями и разбитыми машинами. Канцлер Ангела Меркель назвала ситуацию катастрофой.

От большой воды также страдают Бельгия, Нидерланды, Франция и Швейцария.

Наводнения в Европе: более 100 погибших в результате сильных наводнений в Германии

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