Масштабные и разрушительные наводнения в Европе: в Германии количество жертв возросло до 133 человек

Более 600 людей травмированы.
Число жертв масштабного наводнения на западе Германии достигло 133.
Об этом сообщает немецкая газета "Bild".
По информации полиции, не менее 43 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, как минимум 90 — в Рейнланд-Пфальц. Ситуация резко обострилась 16 июля в городе Эрфтштадт недалеко от Кельна. Разрушены многие здания, власти опасаются многочисленных жертв.
Напомним, ливни, которые шли с 12 июля на западе и юго-западе Германии, привели к сильному разрушительному наводнению. Немало городов и сел полностью затоплены и завалены деревьями и разбитыми машинами. Канцлер Ангела Меркель назвала ситуацию катастрофой.
От большой воды также страдают Бельгия, Нидерланды, Франция и Швейцария.