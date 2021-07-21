Масштабные лесные пожары в США: выгорело более 160 тыс. га насаждений

Огнем уничтожено полторы сотни домов

В Соединенных Штатах Америки пламя уже уничтожило более 160 тысяч гектаров насаждений.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 июля.

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Уничтожено полторы сотни домов. Среди людей жертв нет: их успели вовремя эвакуировать. До сих пор покинуть свои дома пришлось нескольким тысячам американцев. В Орегоне эти пожары называют самыми большими за всю историю штата.

Город Нью-Йорк накрыла дымовая завеса: в мегаполисе нечем дышать. То, что натворили лесные пожары видны даже из космоса — кадрами поделились в NASA. К тушению возгораний уже привлекли более двух тысяч пожарных. В возгорания они обвиняют жару и сильный ветер.

Новости мира: в Соединенных Штатах пламя уже уничтожило более 160 тысяч гектаров насаждений

Пылает также и в соседней Канаде. Там около сотни активных очагов возгорания. Pагалом за последние недели огонь уничтожил почти полмиллиона гектаров. В Британской Колумбии властям пришлось объявить чрезвычайное положение и эвакуацию населения.

Напомним, что от лесного пожара, который быстро распространилась за сильного ветра и чрезвычайной жары, ранее пострадали островное государство Кипр. По меньшей мере восемь сел в предгорье горного массива Троодос пришлось эвакуировать.

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