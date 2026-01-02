ТСН в социальных сетях

Мир
245
1 мин

Масштабные наводнения убили 17 человек — детали

Из-за внезапных наводнений в нескольких районах Афганистана погибли 17 человек.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Больше всего пострадали уязвимые громады в сельской местности

Больше всего пострадали уязвимые громады в сельской местности / © Getty Images

Масштабные наводнения охватили несколько регионов Афганистана после периода сильной засухи, сменившейся интенсивными дождями и снегопадами.

Об этом сообщает AP.

По официальным данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, подтверждена гибель не менее 17 человек, еще 11 получили ранения.

В районе Кабкан, в провинции Герат, стихия привела к трагедии: в результате обрушения крыши жилого дома погибли пять членов одной семьи, среди них — двое детей.

Наводнения коснулись более 1800 семей. Значительная часть поврежденных домов возведена из глины, что сделало их особенно уязвимыми к разрушительной силе воды. Помимо жилья стихия уничтожила скот и важные объекты критической инфраструктуры. В наиболее пострадавших районах уже работают специальные группы по оценке причиненного ущерба и определению потребностей в помощи.

Напомним, на севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3. По меньшей мере, десять человек погибли.

