Масштабные пожары охватили запад Греции: горят сосны и оливковые деревья, 16 человек в больницах

Местные власти проводят эвакуацию местных жителей и туристов.
На западе Греции продолжаются сильные лесные пожары. Загорелись сосны и оливковые деревья на склонах возле Патраса и быстро перекинулись на прибрежные районы.
Об этом 1 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.
- В больницах 16 человек — с ожогами и проблемами с дыханием.
- Уничтожены два десятка домов.
- Эвакуировали пять сел и туристов из нескольких местных пляжей.
- Из-за огня перекрыта трасса на Афины.
На месте работают три сотни спасателей, однако им мешает ветер и жара плюс 39. В ближайшее время погода не улучшится: на следующей неделе в Греции ожидают плюс 45.
Тем временем в Турции — пятые сутки масштабных лесных пожаров. Там обещают восстановить разрушенное огнем жилье за счет государства и уже задерживают подозреваемых в поджогах. Накануне вечером огонь начал бушевать не только на Анталийском побережье и вблизи Мармариса, но и на окраинах Бодрума. Там эвакуировали жителей нескольких отелей. В результате пожаров в Турции уже погибли по меньшей мере семь человек.