Масштабные пожары охватили запад Греции: горят сосны и оливковые деревья, 16 человек в больницах

Масштабные пожары охватили запад Греции: горят сосны и оливковые деревья, 16 человек в больницах

Местные власти проводят эвакуацию местных жителей и туристов.

На западе Греции продолжаются сильные лесные пожары. Загорелись сосны и оливковые деревья на склонах возле Патраса и быстро перекинулись на прибрежные районы.

Об этом 1 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

В больницах 16 человек — с ожогами и проблемами с дыханием.

Уничтожены два десятка домов.

Эвакуировали пять сел и туристов из нескольких местных пляжей.

Из-за огня перекрыта трасса на Афины.

На месте работают три сотни спасателей, однако им мешает ветер и жара плюс 39. В ближайшее время погода не улучшится: на следующей неделе в Греции ожидают плюс 45.

Тем временем в Турции — пятые сутки масштабных лесных пожаров. Там обещают восстановить разрушенное огнем жилье за счет государства и уже задерживают подозреваемых в поджогах. Накануне вечером огонь начал бушевать не только на Анталийском побережье и вблизи Мармариса, но и на окраинах Бодрума. Там эвакуировали жителей нескольких отелей. В результате пожаров в Турции уже погибли по меньшей мере семь человек.

Новости мира: в Греции из-за пожаров в больницы с ожогами и проблемами с дыханием попали 16 человек

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