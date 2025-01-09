Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: сгоревшие дотла особняки звезд и другие последствия бедствия (фото)

Наиболее разрушительные лесные пожары в истории Лос-Анджелеса сравняли с землей целые районы, повлекли за собой эвакуацию людей и поставили под угрозу состоятельные, знаковые части города – и они оказались далеки от того, чтобы быть локализованными, поскольку пожарные напряженно работали в условиях сильного ветра и засушливой погоды.

Об этом сообщает The New York Times.

Вид любимых памятников на фоне густых столбов дыма и жуткого оранжевого неба создал новое чувство уязвимости среди жителей, привыкших к пожарам, но не к таким разрушениям и не к тому, что так много огня пылает одновременно и так близко от них.

Новый лесной пожар на Голливудских холмах угрожал густонаселенной части города. Другие крупные пожары – в прибрежном районе Пасифик Палисайдс, в пригороде Пасадены и в сельской части долины Сан-Фернандо – все еще горели без контроля в четверг. Беспокойство росло, поскольку вспыхивало все больше мелких пожаров, хотя многие удалось быстро потушить.

Пожары в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Где бушуют пожары

Пять пожаров угрожают жителям Лос-Анджелеса с севера, востока и запада.

Наиболее разрушительный пожар в Палисейдс на западе страны, по данным Калифорнийской пожарной службы, по состоянию на начало четверга выжег более 17 000 акров и привел к вынужденной эвакуации вдоль Тихоокеанского побережья, в частности Пасифик-Палисейдс, Малибу и Санта-Монику. Среди домов в этих районах – знаковые имения на скалах, возвышающихся над Тихим океаном, а также жилые массивы в прибрежных районах.

Пожары в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

На Голливудских холмах в Лос-Анджелесе пожар "Сансет" вспыхнул в среду вечером вблизи пешеходных троп и уединенных поместий, что привело к эвакуации людей. Пожар угрожал таким достопримечательностям, как Голливудский стадион "Голливуд Боул" и Китайский театр TCL, и к началу четверга распространился на более 40 акров.

На востоке, к северу от города Пасадена в горах Сан-Габриэль, пожар "Итон" сожг более 10 000 акров, уничтожил сотни домов и заставил десятки тысяч человек эвакуироваться.

В долине Сан-Фернандо пылал пожар "Херст", распространившийся более чем на 800 акров. А в Национальном лесу Лос-Анджелеса пожарным удалось локализовать 40 процентов пожара "Лидия", охватившего более 300 акров.

Пожары в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Сколько домов уничтожено

Пожар в Палисейде уничтожил более 1000 домов и еще больше находится под угрозой. Огонь также уничтожил любимые местные заведения, в частности, среднюю школу Palisades Charter High School, альма-матер многих знаменитостей, а также место съемок многих телешоу.

Пожары в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Дом на ранчо, принадлежавший Виллу Роджерсу, популярному эстрадному исполнителю и кинозвезде, до его смерти в 1935 году, был уничтожен, равно как и мотель "Ранчо Топанга", который использовался как место съемок многих фильмов на протяжении десятилетий.

По данным властей, в результате пожара в Итоне сгорело более 900 построек. Пламя серьезно повредило по крайней мере часть еврейского храма и центра Пасадены, работающего уже более столетия.

Масштабы ущерба, нанесенного другими пожарами, остаются непонятными.

Пожары в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Что известно о жертвах

По данным пожарных, в результате пожара в Итоне погибли пять человек. Хотя от пожара в Палисейдсе не было сообщений о погибших, некоторые пожарные получили травмы во время тушения пламени. По словам Энтони К. Марроне, начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес, "большое количество значительных травм" среди людей, не эвакуировавшихся из своих домов, когда они должны были это сделать, были вызваны этим пожаром.

Пожары в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Шериф Роберт Луна сказал, что для более точного определения количества погибших в лесных пожарах необходимы более тщательные поиски персоналом и собаками.

"Однажды мы сможем провести более тщательный поиск этих пострадавших территорий – некоторые из них похожи на то, что в них сбросили бомбу – надеюсь не обнаружить слишком много смертельных случаев, об этом мы молимся", — сказал он во время противопожарного брифинга утром 9 января.

"Это кризис", — сказал он, отметив, что офис шерифа сотрудничает с офисом коронера. "Мы выясним эти цифры. Так будьте терпеливы, когда спрашиваете нас о количестве погибших. Сейчас, откровенно говоря, мы еще не знаем".

Пожары в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Почему эти большие пожары вспыхнули одновременно

Синоптики несколько дней предупреждали о разрушительных порывах ветра, которые достигали 80-130 км/ч, а в горах даже более 160 км/час. Ветры в сочетании с сухим воздухом создали критическую пожароопасную ситуацию в Южной Калифорнии. Холмы также покрылись растительностью после двух дождевых зим, предшествовавших этой.

Поздняя осень и зима, как правило, рождают катастрофические пожары в Калифорнии. В периоды без существенных осадков, как это было этой зимой, растительность становится очень высушенной. А прохладная погода в Калифорнии совпадает с ветрами Санта-Ана – сильными и сухими порывами, дующими на запад из Невады и Юты в Южную Калифорнию – и связанными с самыми разрушительными пожарами в регионе.

Пожары в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Самый смертоносный и самый разрушительный пожар в истории Калифорнии, уничтоживший северокалифорнийский город Парадайз, вспыхнул в середине ноября в 2018 году.

Ожидается ли дальнейший рост пожаров

Экстремальные ветры сначала ограничивали возможности чиновников бороться с пожарами с вертолетов, но когда порывы ветра несколько ослабли в среду, пожарные начали достигать постепенного прогресса в борьбе с некоторыми очагами пожаров. Но самые разрушительные все еще горят неконтролируемо. Ресурсы для тушения пожаров растянуты, а иногда пожарные гидранты начали пересыхать из-за чрезмерного спроса на воду.

Хотя ветер начал ослабевать, по прогнозам метеорологов, он будет умеренно сильным в округах Лос-Анджелес и Вентуре.

Пожары в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Пожарные просят людей, которые не эвакуировались, но живут вблизи пожаров, сохранять бдительность, поскольку огонь, вероятно, будет развиваться быстро и непредсказуемо. Они также просят всех жителей Южной Калифорнии остерегаться новых пожаров.

По состоянию на утро четверга, 9 января, пожар "Херст" охватил 855 акров и локализован на 10%, пожар "Лидия" охватил 348 акров и локализован на 40%, а пожар "Сансет" охватил 60 акров и локализован.

Пожары в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Звезды, чьи особняки сгорели дотла в результате пожаров

Энтони Хопкинс

Дом оскароносного актера в районе Пасифик-Палисейдс с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами на сумму 6 миллионов долларов полностью сгорел во время пожара. Это имение Хопкинс купил в 2021 году, сообщает New York Post.

Адам Броуди и Лейтон Мистер

Дом актеров в Лос-Анджелесе стоимостью 6,5 долларов сгорел дотла в результате пожара в Палисейдсе. Имущество пары было полностью уничтожено, пламя прорвало дверь гаража, а крыша взлетела. Броуди и Мистер жили там со своими двумя детьми.

Пэрис Хилтон

Пляжное здание светской львицы в Малибу также было уничтожено.

"Сердце разбито, что не передать словами. Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу горит дотла — это то, что никому никогда не пожелаешь переживать. Этот дом был там, где мы построили столько драгоценных воспоминаний. Здесь Феникс сделал свои первые шаги, и мы мечтали построить воспоминания на всю жизнь с Лондон. Потеря тяжелая, но я благодарна за то, что моя семья и домашние животные в безопасности", — поделилась светская львица.

Юджин Леви

Звезда сериала "Шиттс Крик" потерял свой дом в Пасифик-Палисейдс стоимостью 3,9 миллиона долларов из-за пожара.

Леви рассказал Los Angeles Times 7 января, что попал в поток других жителей, пытавшихся покинуть район.

"Дым над каньоном Темескал был достаточно черным и густым", — сказал звезда "Американского пирога". "Я не видел пламя, но дым был слишком темным".

Бен Аффлек

Аффлек вынужден был эвакуироваться из своего имения в Лос-Анджелесе стоимостью 20,5 миллионов долларов 7 января. Его видели, как он подъезжал к дому, когда пожар был рядом, а затем скрылся.

TMZ сообщает, что актер уехал в дом своей бывшей жены Дженнифер Гарнер, расположенный неподалеку.

Аффлек вернулся в свой дом 8 января и обнаружил, что он уцелел после пожара. Он купил это жилье с пятью спальнями и шестью ванными комнатами после развода с Дженнифер Лопес.

Напомним, сын Трампа обвинил Украину в пожарах в Калифорнии. Он отметил, что в марте в 2022 году США передали Украине часть пожарного оборудования в рамках гуманитарной помощи.

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