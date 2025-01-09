Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: сгоревшие дотла особняки звезд и другие последствия бедствия (фото)

Огромные пожары стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса.
Наиболее разрушительные лесные пожары в истории Лос-Анджелеса сравняли с землей целые районы, повлекли за собой эвакуацию людей и поставили под угрозу состоятельные, знаковые части города – и они оказались далеки от того, чтобы быть локализованными, поскольку пожарные напряженно работали в условиях сильного ветра и засушливой погоды.
Об этом сообщает The New York Times.
Вид любимых памятников на фоне густых столбов дыма и жуткого оранжевого неба создал новое чувство уязвимости среди жителей, привыкших к пожарам, но не к таким разрушениям и не к тому, что так много огня пылает одновременно и так близко от них.
Новый лесной пожар на Голливудских холмах угрожал густонаселенной части города. Другие крупные пожары – в прибрежном районе Пасифик Палисайдс, в пригороде Пасадены и в сельской части долины Сан-Фернандо – все еще горели без контроля в четверг. Беспокойство росло, поскольку вспыхивало все больше мелких пожаров, хотя многие удалось быстро потушить.
Где бушуют пожары
Пять пожаров угрожают жителям Лос-Анджелеса с севера, востока и запада.
Наиболее разрушительный пожар в Палисейдс на западе страны, по данным Калифорнийской пожарной службы, по состоянию на начало четверга выжег более 17 000 акров и привел к вынужденной эвакуации вдоль Тихоокеанского побережья, в частности Пасифик-Палисейдс, Малибу и Санта-Монику. Среди домов в этих районах – знаковые имения на скалах, возвышающихся над Тихим океаном, а также жилые массивы в прибрежных районах.
На Голливудских холмах в Лос-Анджелесе пожар "Сансет" вспыхнул в среду вечером вблизи пешеходных троп и уединенных поместий, что привело к эвакуации людей. Пожар угрожал таким достопримечательностям, как Голливудский стадион "Голливуд Боул" и Китайский театр TCL, и к началу четверга распространился на более 40 акров.
На востоке, к северу от города Пасадена в горах Сан-Габриэль, пожар "Итон" сожг более 10 000 акров, уничтожил сотни домов и заставил десятки тысяч человек эвакуироваться.
В долине Сан-Фернандо пылал пожар "Херст", распространившийся более чем на 800 акров. А в Национальном лесу Лос-Анджелеса пожарным удалось локализовать 40 процентов пожара "Лидия", охватившего более 300 акров.
Сколько домов уничтожено
Пожар в Палисейде уничтожил более 1000 домов и еще больше находится под угрозой. Огонь также уничтожил любимые местные заведения, в частности, среднюю школу Palisades Charter High School, альма-матер многих знаменитостей, а также место съемок многих телешоу.
Дом на ранчо, принадлежавший Виллу Роджерсу, популярному эстрадному исполнителю и кинозвезде, до его смерти в 1935 году, был уничтожен, равно как и мотель "Ранчо Топанга", который использовался как место съемок многих фильмов на протяжении десятилетий.
По данным властей, в результате пожара в Итоне сгорело более 900 построек. Пламя серьезно повредило по крайней мере часть еврейского храма и центра Пасадены, работающего уже более столетия.
Масштабы ущерба, нанесенного другими пожарами, остаются непонятными.
Что известно о жертвах
По данным пожарных, в результате пожара в Итоне погибли пять человек. Хотя от пожара в Палисейдсе не было сообщений о погибших, некоторые пожарные получили травмы во время тушения пламени. По словам Энтони К. Марроне, начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес, "большое количество значительных травм" среди людей, не эвакуировавшихся из своих домов, когда они должны были это сделать, были вызваны этим пожаром.
Шериф Роберт Луна сказал, что для более точного определения количества погибших в лесных пожарах необходимы более тщательные поиски персоналом и собаками.
"Однажды мы сможем провести более тщательный поиск этих пострадавших территорий – некоторые из них похожи на то, что в них сбросили бомбу – надеюсь не обнаружить слишком много смертельных случаев, об этом мы молимся", — сказал он во время противопожарного брифинга утром 9 января.
"Это кризис", — сказал он, отметив, что офис шерифа сотрудничает с офисом коронера. "Мы выясним эти цифры. Так будьте терпеливы, когда спрашиваете нас о количестве погибших. Сейчас, откровенно говоря, мы еще не знаем".
Почему эти большие пожары вспыхнули одновременно
Синоптики несколько дней предупреждали о разрушительных порывах ветра, которые достигали 80-130 км/ч, а в горах даже более 160 км/час. Ветры в сочетании с сухим воздухом создали критическую пожароопасную ситуацию в Южной Калифорнии. Холмы также покрылись растительностью после двух дождевых зим, предшествовавших этой.
Поздняя осень и зима, как правило, рождают катастрофические пожары в Калифорнии. В периоды без существенных осадков, как это было этой зимой, растительность становится очень высушенной. А прохладная погода в Калифорнии совпадает с ветрами Санта-Ана – сильными и сухими порывами, дующими на запад из Невады и Юты в Южную Калифорнию – и связанными с самыми разрушительными пожарами в регионе.
Самый смертоносный и самый разрушительный пожар в истории Калифорнии, уничтоживший северокалифорнийский город Парадайз, вспыхнул в середине ноября в 2018 году.
Ожидается ли дальнейший рост пожаров
Экстремальные ветры сначала ограничивали возможности чиновников бороться с пожарами с вертолетов, но когда порывы ветра несколько ослабли в среду, пожарные начали достигать постепенного прогресса в борьбе с некоторыми очагами пожаров. Но самые разрушительные все еще горят неконтролируемо. Ресурсы для тушения пожаров растянуты, а иногда пожарные гидранты начали пересыхать из-за чрезмерного спроса на воду.
Хотя ветер начал ослабевать, по прогнозам метеорологов, он будет умеренно сильным в округах Лос-Анджелес и Вентуре.
Пожарные просят людей, которые не эвакуировались, но живут вблизи пожаров, сохранять бдительность, поскольку огонь, вероятно, будет развиваться быстро и непредсказуемо. Они также просят всех жителей Южной Калифорнии остерегаться новых пожаров.
По состоянию на утро четверга, 9 января, пожар "Херст" охватил 855 акров и локализован на 10%, пожар "Лидия" охватил 348 акров и локализован на 40%, а пожар "Сансет" охватил 60 акров и локализован.
Звезды, чьи особняки сгорели дотла в результате пожаров
Энтони Хопкинс
Дом оскароносного актера в районе Пасифик-Палисейдс с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами на сумму 6 миллионов долларов полностью сгорел во время пожара. Это имение Хопкинс купил в 2021 году, сообщает New York Post.
Адам Броуди и Лейтон Мистер
Дом актеров в Лос-Анджелесе стоимостью 6,5 долларов сгорел дотла в результате пожара в Палисейдсе. Имущество пары было полностью уничтожено, пламя прорвало дверь гаража, а крыша взлетела. Броуди и Мистер жили там со своими двумя детьми.
Пэрис Хилтон
Пляжное здание светской львицы в Малибу также было уничтожено.
"Сердце разбито, что не передать словами. Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу горит дотла — это то, что никому никогда не пожелаешь переживать. Этот дом был там, где мы построили столько драгоценных воспоминаний. Здесь Феникс сделал свои первые шаги, и мы мечтали построить воспоминания на всю жизнь с Лондон. Потеря тяжелая, но я благодарна за то, что моя семья и домашние животные в безопасности", — поделилась светская львица.
Юджин Леви
Звезда сериала "Шиттс Крик" потерял свой дом в Пасифик-Палисейдс стоимостью 3,9 миллиона долларов из-за пожара.
Леви рассказал Los Angeles Times 7 января, что попал в поток других жителей, пытавшихся покинуть район.
"Дым над каньоном Темескал был достаточно черным и густым", — сказал звезда "Американского пирога". "Я не видел пламя, но дым был слишком темным".
Бен Аффлек
Аффлек вынужден был эвакуироваться из своего имения в Лос-Анджелесе стоимостью 20,5 миллионов долларов 7 января. Его видели, как он подъезжал к дому, когда пожар был рядом, а затем скрылся.
TMZ сообщает, что актер уехал в дом своей бывшей жены Дженнифер Гарнер, расположенный неподалеку.
Аффлек вернулся в свой дом 8 января и обнаружил, что он уцелел после пожара. Он купил это жилье с пятью спальнями и шестью ванными комнатами после развода с Дженнифер Лопес.
Напомним, сын Трампа обвинил Украину в пожарах в Калифорнии. Он отметил, что в марте в 2022 году США передали Украине часть пожарного оборудования в рамках гуманитарной помощи.
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