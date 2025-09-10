Масштабные протесты охватили Францию: полиция арестовывает людей сотнями

Протестующие во Франции выступают против политики «затягивания поясов» / © Associated Press

В результате политического кризиса во Франции проходят массовые общенациональные протесты под лозунгом «Bloquons tout» («Заблокируем все»). Люди блокируют дороги, что повлекло за собой значительные перебои в работе транспорта. В крупных городах возникли стычки с полицией, что привело к сотням арестов.

Об этом сообщают BFM TV , а также другие французские и мировые медиа, в частности Al Jazeera и Associated Press .

Причины и масштабы протестов

Протесты являются ответом на глубокий политический кризис и «политику затягивания поясов» правительства. Движение «Bloquons tout» появилось в социальных сетях как спонтанная инициатива и призвало к общенациональной блокировке страны. Акции организованы в знак протеста против правительственных мер экономии, включающих замораживание пенсий и сокращение государственных расходов.

Особое возмущение вызвало смена премьер-министра и назначение на этот пост близкого соратника президента Эммануэля Макрона — бывшего министра обороны Себастьена Лекорню.

"Это пощечина", - заявил протестующий в Лионе в интервью AFP. Он добавил, что люди «устали от последовательных правительств и нуждаются в переменах».

Правительственные источники сообщают о развертывании 80 тысяч полицейских по всей стране. По данным Министерства внутренних дел Франции, сегодня в движении «Заблокируем все» приняло участие по меньшей мере 175 000 человек , по всей стране прошло 550 митингов. Были арестованы 473 протестующих , почти половина из них — 203 человека — в Париже.

Последствия для граждан и реакция властей

Протесты повлекли за собой серьезные перебои в повседневной жизни. Протестующие блокировали дороги, поджигали мусорные баки, что привело к пробкам и заставило полицию использовать слезоточивый газ. В Париже несколько станций метро и линии пригородных поездов были временно закрыты. В Марселе, Нанте и Лионе также произошли столкновения.

«Хотя движение «Блокуем все» мобилизовало десятки тысяч человек, оно кажется менее интенсивным, чем предыдущие вспышки беспорядков», — отмечают журналисты.

Несмотря на значительные усилия протестующих, правительство заявило, что благодаря быстрому реагированию полиции полного «паралича» страны удалось избежать. Однако массовые задержания демонстрируют, что власти намерены жестко подавлять любые попытки блокирования инфраструктуры.

Аналитики считают, что эти протесты являются выражением глубокого недовольства граждан экономическим неравенством и политическим курсом Макрона.

Напомним, недавно в Индонезии вспыхнули массовые протесты из-за безработицы и низких зарплат. Протестующие подожгли парламент, в результате беспорядков есть погибшие.