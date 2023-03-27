Масштабные протесты в Израиле: Нетаньяху может объявить о приостановлении рассмотрения судебной реформы – СМИ

Рассмотрение судебной реформы в Израиле повлекло массовые протесты в стране.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может в понедельник, 27 марта, объявить о приостановлении рассмотрения судебной реформы, повлекшей массовые протесты в стране.
Об этом сообщает The times of Israel.
Как пишет СМИ, Нетаньяху находится в офисе премьер-министра и проводит правовые дискуссии. Премьер может приостановить рассмотрение судебной реформы, однако министр юстиции Яров Левин грозится уйти в отставку, если он это сделает.
В настоящее время большинство членов коалиции выступают за отказ от принятия законопроекта на фоне общенациональных протестов в стране из-за судебной реформы.
Протесты в Израиле
11 марта 2023 года состоялась акция, которую именовали "крупнейшей в истории Израиля", около 500 тыс. митингующих требовали отзыва судебной реформы.
В воскресенье, 26 марта, в Тель-Авиве полиция с помощью водометов и офицеров на лошадях разогнала протестующих.
Министр юстиции Яров Левин является автором судебной реформы в Израиле. Она предусматривает ограничение возможности Верховного суда Израиля (БАГАЦ) останавливать действие определенного закона, если тот считает закон антиконституционным. Кроме того, Левин предлагает изменить порядок назначения судей.
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