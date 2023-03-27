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Масштабные протесты в Израиле: Нетаньяху может объявить о приостановлении рассмотрения судебной реформы – СМИ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Масштабные протесты в Израиле: Нетаньяху может объявить о приостановлении рассмотрения судебной реформы – СМИ

Беньямин Нетаньяху / Фото: Associated Press

Рассмотрение судебной реформы в Израиле повлекло массовые протесты в стране.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может в понедельник, 27 марта, объявить о приостановлении рассмотрения судебной реформы, повлекшей массовые протесты в стране.

Об этом сообщает The times of Israel.

Как пишет СМИ, Нетаньяху находится в офисе премьер-министра и проводит правовые дискуссии. Премьер может приостановить рассмотрение судебной реформы, однако министр юстиции Яров Левин грозится уйти в отставку, если он это сделает.

В настоящее время большинство членов коалиции выступают за отказ от принятия законопроекта на фоне общенациональных протестов в стране из-за судебной реформы.

Протесты в Израиле

11 марта 2023 года состоялась акция, которую именовали "крупнейшей в истории Израиля", около 500 тыс. митингующих требовали отзыва судебной реформы.

В воскресенье, 26 марта, в Тель-Авиве полиция с помощью водометов и офицеров на лошадях разогнала протестующих.

Министр юстиции Яров Левин является автором судебной реформы в Израиле. Она предусматривает ограничение возможности Верховного суда Израиля (БАГАЦ) останавливать действие определенного закона, если тот считает закон антиконституционным. Кроме того, Левин предлагает изменить порядок назначения судей.

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Дата публикации
Просмотры
573
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