Масштабные протесты в Словакии: тысячи людей вышли на улицы против правительства Фицо

Протестующие выступают против позиции правительства и внутренних политических решений, которые они считают противоречивыми.

24 января, в пятницу вечером, в более чем 20 городах Словакии начались массовые протесты под лозунгом "Словакия — это Европа", что является реакцией на политику правительства Роберта Фицо.

Об этом сообщило Aktuality.

Инициаторами протестов стали инициатива "Мир Украины" и оппозиционные политические партии, а акции приобрели международный масштаб, в частности, протесты прошли в Польше, Чехии, Германии и Ирландии. По данным СМИ, в Кошице, втором по величине городе страны, на улицы вышло около 15 тысяч человек.

Полиция, которая обеспечивает порядок во время акций, призвала участников следовать инструкциям правоохранителей и быть внимательными к окружающим.

В некоторых городах Словакии были анонсированы контракции с лозунгом "Словакия — не Украина", на один из которых в Братиславе собралось около 40 человек.

Протесты в Словакии против политики Роберта Фицо / Фото: aktuality.sk

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал заседание Совета безопасности Словацкой Республики в четверг, 23 января.

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